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В белорусских школах активно идёт ремонт перед скорым наступлением нового учебного года

09 июля 2023 12:12
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Новости Беларуси. Школы Беларуси начали подготовку к новому учебному сезону. Эта работа начинается задолго до 1 сентября. Сейчас в зданиях активно идет ремонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В белорусских школах активно идёт ремонт перед скорым наступлением нового учебного года-1

Замена оконных блоков, обновление стадионов, ремонт кровель и фасадов – на эти цели только в Минской области выделили более 50 миллионов рублей. Из них около 13 направят на капитальный ремонт школ. Планируют также закупить новое оборудование для 112 компьютерных классов. А автопарки пополнятся автобусами, половина из которых будет оборудована специально для инвалидных колясок. Так что ко Дню знаний школы будут готовы встретить учеников. К слову, в новом учебном году для 23 тысяч первоклашек двери откроются впервые. 

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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