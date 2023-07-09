В белорусских школах активно идёт ремонт перед скорым наступлением нового учебного года

Замена оконных блоков, обновление стадионов, ремонт кровель и фасадов – на эти цели только в Минской области выделили более 50 миллионов рублей. Из них около 13 направят на капитальный ремонт школ. Планируют также закупить новое оборудование для 112 компьютерных классов. А автопарки пополнятся автобусами, половина из которых будет оборудована специально для инвалидных колясок. Так что ко Дню знаний школы будут готовы встретить учеников. К слову, в новом учебном году для 23 тысяч первоклашек двери откроются впервые.