Из Гомеля в Минск за 3 часа бизнес-классом: БЖД пустила новый поезд

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога открыла межрегиональные пассажирские перевозки бизнес-класса.
Первым из областных центров страны, из которого теперь можно добраться до столицы без остановок и с европейским комфортом стал Гомель.
Сколько времени ушло на путь в Минск и соответствует ли бизнес-класс заявленному статусу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
6.40 утра – еще один исторический момент в развитии Белорусской железной дороги.
Объявлена посадка на первый в стране поезд бизнес-класса межрегиональных линий. Поездная бригада не скрывает лёгкого волнения.
Яна Тишкевич, проводник поезда «Гомель-Минск»:
Волнуешься, конечно, так как первый рейс. Главное, чтобы понравилось пассажирам.
Проводницы с модельной внешностью – лицо проекта. Однако, хорошее впечатление не только от глянцевой обложки.
Александр Добриян, СТВ:
В рейс отправляется абсолютно новый состав. Расстояние от Гомеля до Минска поезд проделает за 2 часа 59 минут. Это время можно с комфортом провести в мягком, удобном кресле. Что немаловажно – индивидуальная розетка для каждого пассажира и бесперебойный бесплатный Wi-Fi.
Этот поезд фирмы «Штадлер» – не первый на Белорусской железной дороге: по просторам Синеокой уже колесят 16 электричек этой марки. С 2014-го, когда началось белорусско-швейцарское сотрудничество, этот проект успел зарекомендовать себя не только в нашей стране.
Филипп Бруннер, директор ЗАО «Штадлер Минск»:
Люди очень компетентные здесь. Это видно на примере обучения сварщиков. У нас получилось сделать это быстрее, чем обычно в Швейцарии. Может быть, просто исторически люди это делают лучше.
В понедельник перспективы белорусско-швейцарского проекта были главной темой встречи Александра Лукашенко и гендиректора компании Петера Шпулера. К слову, поезд, отправившийся сегодня с гомельского вокзала, собран в Беларуси и является своеобразной визитной карточкой совместных возможностей.
Андрей Битус, машинист поезда «Гомель-Минск»:
Управляется поезд одной рукояткой.
Максимальная скорость – 200 км в час
Правда, пока скорость ограничена 140 километрами в час. Разогнаться по-полной белорусско-швейцарской машине можно будет после создания подходящей инфраструктуры. Но это будущее. Сегодня же путешествие в Минск заняло без одной минуты три часа.
Владимир Якубович, пассажир:
Классное сообщение со столицей. Три часа в комфортном поезде – это ж прелесть
Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:
Те услуги, которые предоставлены пассажирам в этом поезде в отношении комфорта: это и температура, это звук, это плавность хода, они соблюдены. Программой на развитие дороги на 2016-2020 годы мы предусматриваем закупку 20 единиц моторо-вагонного подвижного состава
Запуск межрегиональных линий – это очередной этап развития в Беларуси нового формата пассажирских перевозок.
Цель проекта проста: максимально быстрое и комфортное перемещение в столицу из любого областного центра страны. И обратно.