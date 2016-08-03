Из Гомеля в Минск за 3 часа бизнес-классом: БЖД пустила новый поезд

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога открыла межрегиональные пассажирские перевозки бизнес-класса.

Первым из областных центров страны, из которого теперь можно добраться до столицы без остановок и с европейским комфортом стал Гомель.

Сколько времени ушло на путь в Минск и соответствует ли бизнес-класс заявленному статусу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6.40 утра – еще один исторический момент в развитии Белорусской железной дороги.

Объявлена посадка на первый в стране поезд бизнес-класса межрегиональных линий. Поездная бригада не скрывает лёгкого волнения.

Яна Тишкевич, проводник поезда «Гомель-Минск»:

Волнуешься, конечно, так как первый рейс. Главное, чтобы понравилось пассажирам.

Проводницы с модельной внешностью – лицо проекта. Однако, хорошее впечатление не только от глянцевой обложки.

Александр Добриян, СТВ:

В рейс отправляется абсолютно новый состав. Расстояние от Гомеля до Минска поезд проделает за 2 часа 59 минут. Это время можно с комфортом провести в мягком, удобном кресле. Что немаловажно – индивидуальная розетка для каждого пассажира и бесперебойный бесплатный Wi-Fi.

Этот поезд фирмы «Штадлер» – не первый на Белорусской железной дороге: по просторам Синеокой уже колесят 16 электричек этой марки. С 2014-го, когда началось белорусско-швейцарское сотрудничество, этот проект успел зарекомендовать себя не только в нашей стране.

Филипп Бруннер, директор ЗАО «Штадлер Минск»:

Люди очень компетентные здесь. Это видно на примере обучения сварщиков. У нас получилось сделать это быстрее, чем обычно в Швейцарии. Может быть, просто исторически люди это делают лучше.

В понедельник перспективы белорусско-швейцарского проекта были главной темой встречи Александра Лукашенко и гендиректора компании Петера Шпулера. К слову, поезд, отправившийся сегодня с гомельского вокзала, собран в Беларуси и является своеобразной визитной карточкой совместных возможностей.

Андрей Битус, машинист поезда «Гомель-Минск»:

Управляется поезд одной рукояткой.

Максимальная скорость – 200 км в час

Правда, пока скорость ограничена 140 километрами в час. Разогнаться по-полной белорусско-швейцарской машине можно будет после создания подходящей инфраструктуры. Но это будущее. Сегодня же путешествие в Минск заняло без одной минуты три часа.

Владимир Якубович, пассажир:

Классное сообщение со столицей. Три часа в комфортном поезде – это ж прелесть

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

Те услуги, которые предоставлены пассажирам в этом поезде в отношении комфорта: это и температура, это звук, это плавность хода, они соблюдены. Программой на развитие дороги на 2016-2020 годы мы предусматриваем закупку 20 единиц моторо-вагонного подвижного состава

Запуск межрегиональных линий – это очередной этап развития в Беларуси нового формата пассажирских перевозок.

Цель проекта проста: максимально быстрое и комфортное перемещение в столицу из любого областного центра страны. И обратно.