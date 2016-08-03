Боль утраты в бронзе и камне: 20 лет назад в Минске появился памятник воинам-интернационалистам

Новости Беларуси. Боль утраты в бронзе и камне. Ровно 20 лет назад на Острове слез появилась часовня в память о воинах-интернационалистах, которые так и не вернулись домой.

На алтарях внутри часовни высечены имена павших воинов. О том, как живые хранят память павших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже под безмятежной синевой белорусского неба, материнское сердце снова пронзит жестокость афганского. В феврале 83-го Саша – первенец Нины Александровны – должен был вернуться домой. Но до вертолета в тот день старший лейтенант не доберется. По дороге колонна советских машин попадет в западню.

Нина Дусь, мать погибшего воина-интернационалиста:

Я до сих пор его жду. Потому что не видела.

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Годы притупляют боль, но не лечат раны. На Остров слез Нина Александровна приходит при первой возможности. Сегодня она не одна. Рядом – такие же матери, вдовы, боевые товарищи. Это место у них появилось ровно 20 лет назад.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

За 10 лет войны с окропленной кровью земли Афганистана не вернулся 771 белорус. Имя каждого высечено здесь – на четырех алтарях часовни. Поставить свечку и помянуть павших родные и близкие могут в любое время.

Мемориальный комплекс создавался на протяжении пяти лет. Каплицу возводили по мотивам старого храма Ефросиньи Полоцкой. Основу памятника составляют фигуры скорбящих матерей. Те, что держат в руках светильники – еще надеются увидеть сыновей. Застывшие позади уже знают, ждать бесполезно.

Со временем часовня стала памятником всем белорусам, павшим на полях сражений.

Михаил Мокан, председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова:

Беларусь всегда была для нас примером – как нужно относиться к подвигу солдата. Об этом говорит сам памятник – один из самых красивых на территории бывшего Советского Союза

Евгений Подсоленов, председатель Международной организации «Боевое братство без границ» (Украина):

Вот тут у вас одна берёза где-то растёт. Эта берёза посажена для того, чтобы никогда белорусский народ не участвовал в войне. И, слава тебе, Господи, что из всех славянских государств в вашей Беларусь никаких конфликтов нет. И, дай Бог, чтобы это было вечно.

Они шутили перед боем, который мог стать последним.

Думали о доме, который могли уже не увидеть. Сегодня свою правду ветераны афганской кампании рассказывают мальчишкам, которыми когда-то были сами.

Виктор Семикоз, воин-интернационалист, гвардии подполковник в отставке:

Выступаем в школах, кадетских училищах и, когда рассказываем о героизме таких же, как они – 18-20 лет ребятам – тишина в зале

Юрий Бельский – также один из тех, кто стоял на этом месте ровно двадцать лет назад. Говорит, даже погода сегодня такая же. И действительно, Остров слез оправдает свое название. Буквально накануне церемонии пройдет сильный ливень.