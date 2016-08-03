Формула победы: минский школьник выиграл международную олимпиаду по химии

Новости Беларуси. Не олимпийское, но олимпиадное золото. Выпускник минской гимназии завоевал награду высшей пробы на международной олимпиаде по химии в Тбилиси.

Составив конкуренцию почти 250 участникам из 67 стран мира.

Наш Менделеев – Константин Анисович школьную программу одолел еще за несколько лет до выпускного бала и признался, что задания на мировом соревновании оказались не такими уж сложными.

Константин Анисович, обладатель золотой медали 48-ой Международной химической олимпиады:

Не знаю, из чего она сделана. Думаю, что не из золота.

Было бы даже несправедливо вот так взять и лишить химика с мировым золотом возможности угадать формулу сплава олимпиадной медали. Награду высшей пробы Константин завоевал в Тбилиси, где слово «валентность» соперники произносили на десятках языков мира.

Константин Анисович, обладатель золотой медали 48-ой Международной химической олимпиады:

Есть очень сильные страны – Россия, Китай, они всегда занимали первые места, и это уже как данность. Сам практический тур был интересный, но не скажу, что очень сложный.

А ведь Константин уже привык к очень непростым вопросам. Как к энциклопедии периодически обращается мама Татьяна Александровна.

Татьяна Анисович:

Я – медик, он где-то немножко помогает, даёт советы по химии. Мы не заставляли его учиться.

Учился с удовольствием сам.

В родной школе он теперь звезда, во всех смыслах слова. Даже сторож Тамара Владимировна с утра пораньше принимала поклонника выпускника-победителя.

Кстати, занимался Костя вот здесь, в эдаком классном закутке. Преподаватель «золотого» ученика Инесса Ивановна объясняет: всю школьную программу Анисович освоил уже к восьмому классу. Так что решать задачи, а для него –«задачки» – из учебников после не было никакого смысла.

Инесса Окова, учитель химии гимназии №13 Минска:

В 8-ом классе решили просто попробовать поучаствовать в олимпиаде за 9-ый класс. Вот отсюда и пошли наши все победы

Ольга Черноусова, директор гимназии №13 Минска:

Мы всегда стараемся в беседе с родителями и с детьми создать для них тот ритм работы, который удобен для них!

Заглядывая в мини-лабораторию, где целыми днями выводил формулы вместо того, чтобы встречаться с друзьями, Костя признается, что не жалеет, тем более, что был все же и позитивный элемент вне системы Менделеева.

Константин Анисович, обладатель золотой медали 48-ой Международной химической олимпиады:

У нас даже было с другими олимпиадниками такое желание поставить здесь диванчик. И, если устал, прилечь можно было бы.

Смешав талант, увлечение и трудолюбие – он получил ответную реакцию на то, что дано, и что им же с помощью педагогов и родителей – многократно приумножено. Конечно, Константин мечтает стать цветом науки, но уже в настоящем сумел вывести победную формулу. Причем, победную не только для себя. За кадром учитель эмоции не скрывает.