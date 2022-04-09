«На каждом участке обязательно проводится обработка почвы». Как проходит акция «Неделя леса»?

Новости Беларуси. Более 17 миллионов деревьев планируется высадить в Беларуси за время акции «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Степан Явид, главный лесничий ГЛХУ «Столбцовский лесхоз»: На каждом участке, который выходит из-под рубок, обязательно проводится обработка почвы. Подбирается согласно нормативной документации и согласно типу лесопроизрастания, почвенных типологических условий, подбирается посадочный материал по каждому участку. Соответственно, схема смешения, потому что преимущественно создаем смешанные леса – они более устойчивые к климатическим условиям.

В 2022 году кампания продлится до 16 апреля. У всех желающих поучаствовать в лесопосадках еще есть время. Для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и оставить заявку. Саженцев и необходимого инвентаря точно хватит на всех.