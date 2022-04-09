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«На каждом участке обязательно проводится обработка почвы». Как проходит акция «Неделя леса»?

09 апреля 2022 12:30
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Новости Беларуси. Более 17 миллионов деревьев планируется высадить в Беларуси за время акции «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках акции «Неделя леса» в Беларуси планируется высадить 17 миллионов деревьев. Подробнее.

«На каждом участке обязательно проводится обработка почвы». Как проходит акция «Неделя леса»?-1

Степан Явид, главный лесничий ГЛХУ «Столбцовский лесхоз»:
На каждом участке, который выходит из-под рубок, обязательно проводится обработка почвы. Подбирается согласно нормативной документации и согласно типу лесопроизрастания, почвенных типологических условий, подбирается посадочный материал по каждому участку. Соответственно, схема смешения, потому что преимущественно создаем смешанные леса – они более устойчивые к климатическим условиям.

«На каждом участке обязательно проводится обработка почвы». Как проходит акция «Неделя леса»?-4

В 2022 году кампания продлится до 16 апреля. У всех желающих поучаствовать в лесопосадках еще есть время. Для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и оставить заявку. Саженцев и необходимого инвентаря точно хватит на всех.

«Население откликнулось». Министр лесного хозяйства принял участие в акции «Неделя леса». Читать здесь.

# Озеленение # общество # Степан Явид # Фотофакт

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