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«Неизгладимая боль в сердце каждого белоруса». Участники марафона «Автопоезд памяти» прибывают в Могилёв

09 апреля 2022 12:22
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Новости Беларуси. В Могилев 9 апреля прибывают участники патриотического марафона «Автопоезд памяти». Это около 300 школьников, представителей студенческой и рабочей молодежи Витебской области.

«Неизгладимая боль в сердце каждого белоруса». Участники марафона «Автопоезд памяти» прибывают в Могилёв-1

Отправной точкой маршрута стала площадь Победы Витебска. Это священное место для каждого жителя северного региона. Здесь участники автопоезда памяти возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. Марафон посвящен Году исторической памяти и 77-й годовщине Великой Победы.

«Неизгладимая боль в сердце каждого белоруса». Участники марафона «Автопоезд памяти» прибывают в Могилёв-4

Оксана Галыня, участница марафона «Автопоезд памяти»:
Мы сегодня посетим «Буйничское поле» мемориальный комплекс, мы посетим «Детскую Хатынь». Такие места – это неизгладимая боль в сердце каждого белоруса. Поэтому знать, ценить и помнить – это очень важно.

«Неизгладимая боль в сердце каждого белоруса». Участники марафона «Автопоезд памяти» прибывают в Могилёв-7

Оксана Козак, участница марафона «Автопоезд памяти»:
Не будет лишним и для взрослого населения освежить в памяти эти трагические события, с которыми, к сожалению, пришлось столкнуться нашим предкам. И проникнуться духом тяжелейшей, упорной, ожесточенной борьбы.

«Неизгладимая боль в сердце каждого белоруса». Участники марафона «Автопоезд памяти» прибывают в Могилёв-10

В маршруте автомарафона – экскурсия по городу на Днепре, посещение знаковых мест Могилевской и Гомельской областей.

# Великая Отечественная война # общество # Оксана Галыня # Оксана Козак # Фотофакт

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