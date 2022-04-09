«Неизгладимая боль в сердце каждого белоруса». Участники марафона «Автопоезд памяти» прибывают в Могилёв

Новости Беларуси. В Могилев 9 апреля прибывают участники патриотического марафона «Автопоезд памяти». Это около 300 школьников, представителей студенческой и рабочей молодежи Витебской области.

Отправной точкой маршрута стала площадь Победы Витебска. Это священное место для каждого жителя северного региона. Здесь участники автопоезда памяти возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. Марафон посвящен Году исторической памяти и 77-й годовщине Великой Победы.

Оксана Галыня, участница марафона «Автопоезд памяти»:

Мы сегодня посетим «Буйничское поле» мемориальный комплекс, мы посетим «Детскую Хатынь». Такие места – это неизгладимая боль в сердце каждого белоруса. Поэтому знать, ценить и помнить – это очень важно.

Оксана Козак, участница марафона «Автопоезд памяти»:

Не будет лишним и для взрослого населения освежить в памяти эти трагические события, с которыми, к сожалению, пришлось столкнуться нашим предкам. И проникнуться духом тяжелейшей, упорной, ожесточенной борьбы.