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На каждого ребёнка 65 рублей. Многодетные семьи в Смолевичском районе получат матпомощь к школе

28 июня 2021 15:26
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Новости Беларуси. К новому учебному году многодетным семьям в Смолевичском районе выделят единовременную материальную помощь – свыше 100 тысяч рублей.

На каждого ребёнка 65 рублей. Многодетные семьи в Смолевичском районе получат матпомощь к школе-1

Главное условие, чтобы в семье воспитывались трое или более детей. На каждого выделят 65 рублей. Всего в районе проживают 800 семей, где насчитывается свыше полутора тысяч школьников. Также помогут семьям, где есть приемные дети либо воспитываются инвалиды.

На каждого ребёнка 65 рублей. Многодетные семьи в Смолевичском районе получат матпомощь к школе-4

Анастасия Бутор, директор Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения:
Кроме материальной помощи к школе, которая предусмотрена местным бюджетом, будет еще оказана помощь на всех предприятиях и организациях всех форм собственности по месту работы родителей. Не останутся в стороне также и общественные организации, которые активно подключаются ежегодно у нас к подготовке семей к школе.

На каждого ребёнка 65 рублей. Многодетные семьи в Смолевичском районе получат матпомощь к школе-7

Чтобы получить материальную помощь, нужно обратиться в территориальный центр соцобслуживания населения и написать заявление. А также предоставить определенные документы.

# Государственная социальная политика # общество # Анастасия Бутор # Фотофакт

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