На каждого ребёнка 65 рублей. Многодетные семьи в Смолевичском районе получат матпомощь к школе

Новости Беларуси. К новому учебному году многодетным семьям в Смолевичском районе выделят единовременную материальную помощь – свыше 100 тысяч рублей.

Главное условие, чтобы в семье воспитывались трое или более детей. На каждого выделят 65 рублей. Всего в районе проживают 800 семей, где насчитывается свыше полутора тысяч школьников. Также помогут семьям, где есть приемные дети либо воспитываются инвалиды.

Анастасия Бутор, директор Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения:

Кроме материальной помощи к школе, которая предусмотрена местным бюджетом, будет еще оказана помощь на всех предприятиях и организациях всех форм собственности по месту работы родителей. Не останутся в стороне также и общественные организации, которые активно подключаются ежегодно у нас к подготовке семей к школе.