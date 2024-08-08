4 учреждения образования Минска откроются после капитального ремонта к 1 сентября

К 1 сентября в Минске после строительства и модернизации откроются сразу несколько школ и гимназий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, новое учреждение образования распахнет свои двери в жилом районе Лебяжий. А в 4-х учреждениях образования завершается капремонт. Обновление с модернизацией уже практически выполнено в 95-й школе. Яркий фасад, теннисный корт и площадка для воркаута. Чем еще удивит учебное заведение? Расскажет наш корреспондент – Виктория Маркевич.

К капремонту школы строители приступили в октябре 2023 года. И вот спустя 10 месяцев объект практически готов к вводу в эксплуатацию: обновленные фасад и кровля, новые окна и двери. Заменили и инженерные системы. Над модернизацией учреждения ежедневно трудятся свыше 70 специалистов.

Борис Крючков, директор средней школы № 95:

Практически, учреждение образования готово к приему наших дорогих учащихся. Педагогический коллектив в полном составе готов приступить к своей работе.

Внутри здания также заметны изменения. Капитальный ремонт 2 и 3 этажей полностью завершен: сделали усиление стен и плит, частично выполнили перепланировку. В классах физики и химии уже отведено место для современного оборудования. Все для комфортного обучения школьников. Сейчас в помещениях устанавливают мебель.

Помимо здорового питания, упор делают и на физическое развитие ребят. Так, в спортзале полностью заменили пол и уже нанесли разметку. Покрасили стены, установили щиты для радиаторов и защитные сетки на окна.

Владимир Хралович, заместитель начальника службы застройщика ОАО «Минскремстрой»:

Осталось нанести еще 2 слоя лака. Вскоре здесь появятся баскетбольные кольца, волейбольная сетка.

Виктория Маркевич, корреспондент:

Для активного отдыха во внутреннем дворе школы обустроили спортивные площадки. Можно заниматься воркаутом, теннисом. Практически на всех уличных зонах предусмотрено специальное резиновое покрытие, чтобы избежать травматизма школьников.