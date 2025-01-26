На избирательном участке в Гродненском музыкальном колледже организован праздничный концерт

Участок в Гродненском музыкальном колледже, пожалуй, можно назвать самым звонким. Уже с самого утра здесь царит оживленная атмосфера. Настроение избирателям создают преподаватели и учащиеся, которые подготовили праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

Шлем вам праздничное настроение из Гродно. Поскольку здесь у нас, в самом деле, особая атмосфера. Мы сейчас работаем на участке № 125, который расположился в Гродненском музыкальном колледже. И здесь, действительно, музыкально уже с самого утра. Учащиеся и педагоги подготовили подарок избирателям – масштабную творческую программу. Уже на входе встречают жителей на высокой ноте. Ощущение праздника, действительно, здесь присутствует. Люди приходят в хорошем настроении, на участке все спокойно. Идеальные условия, чтобы сделать правильный выбор в пользу будущего своей страны. Этот участок не только музыкальный, но и молодежный – больше полусотни впервые голосующих, для них предусмотрены подарки на память о знаковом дне.

Арина Склепович, учащаяся Гродненского музыкального колледжа:

Первый раз за всю мою жизнь, когда я прихожу на выборы, родители мне рассказывали, как раньше они жили и я понимаю, что сейчас наша страна, на самом деле в самом расцвете сил. Я хочу, чтобы Беларусь была в первую очередь мирной страной, с чистым небом над головой, чтобы люди получали только удовольствие от своих профессий, от всего, что их окружает и были счастливы. На участке отмечают высокую явку – люди приходят целыми семьями. Председатель участковой избирательной комиссии Анна Саросек даже составила портрет избирателя.

Анна Саросек, председатель участковой комиссии по выборам Президента Беларуси участка для голосования № 125 Октябрьского района Гродно:

К нам приходят очень ответственные, доброжелательные, активные. Все с позитивным настроем, поздравляют друг друга с праздником, приходят с маленькими детками. Очень радует тот факт, что активно приходят для участия в выборах наша молодежь и кроме того, люди, сделав свой выбор, опустив бюллетень в ящик для голосования, активно говорят о том, что они голосуют за мир, безопасность, стабильность, созидательный труд. Изюминка здесь не только музыкальная. Свежие булочки с изюмом, да и прочие различные деликатесы можно купить в буфете от колледжа отраслевых технологий. Цены с минимальной торговой надбавкой.

Я взяла расстегаи с капустой и рыбку.

– Вкусные? Уже пробовали когда-нибудь?

– Нет. На пробу.