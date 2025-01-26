Первый выбор в 42 года – азербайджанец с белорусским гражданством проголосовал в Бресте

Отдавать свои голоса 26 января спешат и те, для кого Беларусь долгое время оставалась вторым домом, а затем стала и вовсе родной – обрели право выбора и принесли присягу гражданина, в которой поклялись соблюдать и уважать Конституцию нашей страны и быть истинным патриотом. В их числе и житель Бреста Рашад Гамидов. Родом из Азербайджана, но уже 20 лет живет в Беларуси – в нашей стране у него появились на свет трое детей. В 2025 году получил белорусское гражданство. Так случилось, что для мужчины эти выборы стали первыми в жизни за 42 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рашад Гамидов, житель Бреста:

Приехал в Беларусь, не было гражданства, не имел прав. Сейчас очень рад, что в первый раз в такой ситуации голосовал. Чувствуешь больше ответственности. Беларусь – это Европа, плюс люди хорошие, добрые, больше демократии. У нас еще воспитывается ребенок-инвалид, нас поддерживает государство. Как впервые голосующему Рашиду Гамидову на участке вручили подарок – книгу об уже ставшем любимым Бресте.