Первый выбор в 42 года – азербайджанец с белорусским гражданством проголосовал в Бресте
Отдавать свои голоса 26 января спешат и те, для кого Беларусь долгое время оставалась вторым домом, а затем стала и вовсе родной – обрели право выбора и принесли присягу гражданина, в которой поклялись соблюдать и уважать Конституцию нашей страны и быть истинным патриотом.
В их числе и житель Бреста Рашад Гамидов. Родом из Азербайджана, но уже 20 лет живет в Беларуси – в нашей стране у него появились на свет трое детей. В 2025 году получил белорусское гражданство. Так случилось, что для мужчины эти выборы стали первыми в жизни за 42 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рашад Гамидов, житель Бреста:
Приехал в Беларусь, не было гражданства, не имел прав. Сейчас очень рад, что в первый раз в такой ситуации голосовал. Чувствуешь больше ответственности. Беларусь – это Европа, плюс люди хорошие, добрые, больше демократии. У нас еще воспитывается ребенок-инвалид, нас поддерживает государство.
Как впервые голосующему Рашиду Гамидову на участке вручили подарок – книгу об уже ставшем любимым Бресте.
Евгений Пролиско, заместитель председателя участковой комиссии по выборам Президента Беларуси участка для голосования № 44 Ленинского района Бреста:
Сам микрорайон молодой, много семей, много многодетных семей. Поэтому приходят сюда не только мамы и папы, но и семьи, как правило, 2-3 ребенка. Это всегда приятно. Ждем детей, дарим сладкие гостинцы.
Только за 2024 год решением главы государства в белорусское гражданство были приняты свыше тысячи человек из более чем трех десятков стран. 26 января в Брестской области открылся 861 участок для голосования, свой выбор должны сделать чуть более 999 тысяч избирателей.