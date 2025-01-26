Ответственный выбор для молодёжи – студентки ВГУ в день рождения приняли участие в выборах Президента

Выбор молодежи. Свыше 80 тысяч белорусов впервые голосуют за кандидатов на главный государственный пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди тех, кому выпал шанс внести свой вклад в будущее страны, Александра и Дарья.

Девушки учатся в Витебском государственном университете. Саша постигает основы юридического права, Даша – гуманитарного. Студентки первого курса 26 января отмечают день рождения. Взрослая жизнь начинается с принятия важного решения: не только для себя, но и для всей Беларуси.

Дарья Панушкина, жительница Витебска:

Очень приятно знать, что именно в 18 лет, именно в этот день я проголосую и сделаю выбор за того кандидата, которого вижу в будущем.