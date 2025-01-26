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Ответственный выбор для молодёжи – студентки ВГУ в день рождения приняли участие в выборах Президента

26 января 2025 09:03
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Выбор молодежи. Свыше 80 тысяч белорусов впервые голосуют за кандидатов на главный государственный пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди тех, кому выпал шанс внести свой вклад в будущее страны, Александра и Дарья.

Ответственный выбор для молодёжи – студентки ВГУ в день рождения приняли участие в выборах Президента-2

Девушки учатся в Витебском государственном университете. Саша постигает основы юридического права, Даша – гуманитарного. Студентки первого курса 26 января отмечают день рождения. Взрослая жизнь начинается с принятия важного решения: не только для себя, но и для всей Беларуси.

Ответственный выбор для молодёжи – студентки ВГУ в день рождения приняли участие в выборах Президента-4

Дарья Панушкина, жительница Витебска:
Очень приятно знать, что именно в 18 лет, именно в этот день я проголосую и сделаю выбор за того кандидата, которого вижу в будущем.

Ответственный выбор для молодёжи – студентки ВГУ в день рождения приняли участие в выборах Президента-6

Александра Печура, жительница Витебска:
Я планирую здесь строить жизнь – продолжать образование, работу и строить семью.

Традиционные подарки на избирательном участке – это не единственный сюрприз, который ожидал Сашу и Дашу. Поздравить девушек с днем рождения пришли педагоги и друзья. Группа поддержки необходима, ведь свое совершеннолетие иногородние студенты отметят вне дома.

# Выборы в Беларуси

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