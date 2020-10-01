В Минске создали первый в истории электрогрузовик. Вот, как он выглядит

Новости Беларуси. Минский автозавод создал первый в истории страны электрогрузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новинка разработана специально для городских перевозок.

Среди очевидных плюсов – практически полная бесшумность, экологичность и высокая экономичность. Без подзарядки грузовик способен проехать около 100 километров и разогнаться до 85 километров в час.

Несмотря на свои небольшие габариты, электрокар может перевозить до 6 тонн грузов.