В Минске создали первый в истории электрогрузовик. Вот, как он выглядит

Новости Беларуси. Минский автозавод создал первый в истории страны электрогрузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новинка разработана специально для городских перевозок.
Новости Беларуси. Минский автозавод создал первый в истории страны электрогрузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новинка разработана специально для городских перевозок.
Среди очевидных плюсов – практически полная бесшумность, экологичность и высокая экономичность. Без подзарядки грузовик способен проехать около 100 километров и разогнаться до 85 километров в час.
Несмотря на свои небольшие габариты, электрокар может перевозить до 6 тонн грузов.
Создание электрических грузовиков – одно из перспективных направлений развития в ближайшие 10 лет. Как ожидается, спрос на них будет и за рубежом.