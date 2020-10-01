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В Минске создали первый в истории электрогрузовик. Вот, как он выглядит

01 октября 2020 14:21
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Новости Беларуси. Минский автозавод создал первый в истории страны электрогрузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новинка разработана специально для городских перевозок.

В Минске создали первый в истории электрогрузовик. Вот, как он выглядит-1

Среди очевидных плюсов – практически полная бесшумность, экологичность и высокая экономичность. Без подзарядки грузовик способен проехать около 100 километров и разогнаться до 85 километров в час.

В Минске создали первый в истории электрогрузовик. Вот, как он выглядит-4

Несмотря на свои небольшие габариты, электрокар может перевозить до 6 тонн грузов.

В Минске создали первый в истории электрогрузовик. Вот, как он выглядит-7

Создание электрических грузовиков – одно из перспективных направлений развития в ближайшие 10 лет. Как ожидается, спрос на них будет и за рубежом.

# Транспорт Беларуси # общество # Фотофакт

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