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В девяти минских поликлиниках установили аппараты КТ

28 августа 2020 14:17
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Новости Беларуси. 9 минских поликлиник установили аппараты компьютерной томографии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В девяти минских поликлиниках установили аппараты КТ-1

Два из них появились в начале августа в 23-й городской и 19-й центральной поликлиниках. Еще семь аппаратов КТ установили в 26 и 38-й городских и 14, 21, 25 и 34-й центральных поликлиниках.  

В девяти минских поликлиниках установили аппараты КТ-4

Татьяна Щетинина, заведующая рентгенологическим отделением УЗ «23-я городская поликлиника»:  
В основном здесь будут проходить исследования легких, головного мозга и костно-суставной системы. Исследование само занимает 15 минут. Гораздо больше занимает, конечно, расшифровка этого исследования, потому что здесь многоплоскостное, то есть 3D-изображение. Поэтому нужно очень тщательно все просматривать – и лимфоузлы, и костную систему. Но благодаря трехмерному изображению мы можем выявить гораздо больше проблем, чем при рентгене.  

В девяти минских поликлиниках установили аппараты КТ-7

Для компьютерных томографов подготовили кабинеты и высококлассных специалистов. Сейчас в аппаратах настраивают программное обеспечение.  

# Поликлиники в Минске # общество # Татьяна Щетинина # Фотофакт

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