В девяти минских поликлиниках установили аппараты КТ

Два из них появились в начале августа в 23-й городской и 19-й центральной поликлиниках. Еще семь аппаратов КТ установили в 26 и 38-й городских и 14, 21, 25 и 34-й центральных поликлиниках.

Татьяна Щетинина, заведующая рентгенологическим отделением УЗ «23-я городская поликлиника»:

В основном здесь будут проходить исследования легких, головного мозга и костно-суставной системы. Исследование само занимает 15 минут. Гораздо больше занимает, конечно, расшифровка этого исследования, потому что здесь многоплоскостное, то есть 3D-изображение. Поэтому нужно очень тщательно все просматривать – и лимфоузлы, и костную систему. Но благодаря трехмерному изображению мы можем выявить гораздо больше проблем, чем при рентгене.