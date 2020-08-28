Прямой эфир

Где в Минской области отмечают Дожинки? Урожай собрали уже два района

28 августа 2020 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дожинки отмечают в районах Минской области. Первыми подводят итоги в Клецком и Крупском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Где в Минской области отмечают Дожинки? Урожай собрали уже два района-1

Слова благодарности и награды получат лучшие механизаторы, водители, работники зерносушилок и другие специалисты, которые собирали урожай.

Где в Минской области отмечают Дожинки? Урожай собрали уже два района-4

Уборку зерновых аграрии области завершили с рекордным караваем почти в 2 миллиона тонн зерна. Но эта цифра не окончательная, впереди работы на кукурузных полях.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Директором «Минскводоканала» назначен Фёдор Римашевский
28 августа 2020 14:01

Директором «Минскводоканала» назначен Фёдор Римашевский

«В Беларуси всё только начинается. Сплошной информационный поток идёт». Взгляд со стороны на ситуацию в стране
28 августа 2020 13:59

«В Беларуси всё только начинается. Сплошной информационный поток идёт». Взгляд со стороны на ситуацию в стране

В Минской области завершается сев озимого рапса
28 августа 2020 13:40

В Минской области завершается сев озимого рапса