Где в Минской области отмечают Дожинки? Урожай собрали уже два района

Новости Беларуси. Дожинки отмечают в районах Минской области. Первыми подводят итоги в Клецком и Крупском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Дожинки отмечают в районах Минской области. Первыми подводят итоги в Клецком и Крупском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Слова благодарности и награды получат лучшие механизаторы, водители, работники зерносушилок и другие специалисты, которые собирали урожай.
Уборку зерновых аграрии области завершили с рекордным караваем почти в 2 миллиона тонн зерна. Но эта цифра не окончательная, впереди работы на кукурузных полях.