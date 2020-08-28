Где в Минской области отмечают Дожинки? Урожай собрали уже два района

Новости Беларуси. Дожинки отмечают в районах Минской области. Первыми подводят итоги в Клецком и Крупском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Слова благодарности и награды получат лучшие механизаторы, водители, работники зерносушилок и другие специалисты, которые собирали урожай.