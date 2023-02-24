Более 16 тысяч раритетных изданий. Какие необычные экземпляры можно найти в Музее редкой книги в Гомеле?

Новости Беларуси. 15 лет он удивляет гостей раритетами. Юбилейную дату отмечает Музей редкой книги, созданный в Гомельской областной библиотеке. В нем представлено крупнейшее в регионе собрание уникальных томов – от старопечатных книг до миниатюрных изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее о коллекции расскажет Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Более 16 тысяч раритетных изданий и старинных фоллиантов. Музей редкой книги в Гомельской областной библиотеке имени Ленина по праву можно назвать раем для библиофила. Начало уникальной коллекции книг положило личное собрание князей Паскевичей.

Собрания сочинений русских классиков, книги по истории, философии, математике и военному делу. Интересно, что основная часть княжеской библиотеки была на иностранных языках. Среди них – редкие восточные рукописи XVII и XVIII веков. Самая старая книга, представленная в экспозиции – сборник Петрарки 1547 года.

Татьяна Пешина, заведующая отделом редкой книги Гомельской областной универсальной библиотеки имени В. И. Ленина:

Гордостью нашей библиотеки является именно эта книга-палеотип, сборник канцон Франческа Петрарки, это второе издание, изданное в Венеции. Раньше книги считались предметом роскоши – фолианты в кожаных переплетах украшали золотым тиснением и яркими форзацами. Однако ценность томов сегодня в большем определяется их историей.

Татьяна Пешина:

Эта книга была подарена писателем Василием Жуковским, его светлости князю Варшавскому, графу Паскевичу-Эриванскому. Во время эвакуации библиотеки Паскевичей во времена ВОВ эта книга была «ранена» осколком снаряда, была пробита насквозь. Еще одна гордость музея – богатая коллекция миниатюрных книг. На полках компактно размещаются 3 500 ювелирно сделанных изданий.

Татьяна Пешина:

Уникальной книгой нашей коллекции является самая маленькая книга, которая была издана во времена СССР, это книга «Чудо из чудес» 6 на 9 миллиметров, по сути, ее размер не превышает размер однокопеечной монеты. Это единственный экземпляр, который находится в Беларуси из эксклюзивного тиража в 220 книг. Кстати, сестра этой малышки даже летала в космос на МКС. Чтобы сохранить литературное богатство в помещении настроены специальные режимы влажности и температур. Правда, качество бумаги в старых рукописях куда выше, чем в современных изданиях. Сроки их хранения оценивают в 800 лет.