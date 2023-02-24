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Более 16 тысяч раритетных изданий. Какие необычные экземпляры можно найти в Музее редкой книги в Гомеле?

24 февраля 2023 07:48
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Новости Беларуси. 15 лет он удивляет гостей раритетами. Юбилейную дату отмечает Музей редкой книги, созданный в Гомельской областной библиотеке. В нем представлено крупнейшее в регионе собрание уникальных томов – от старопечатных книг до миниатюрных изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подробнее о коллекции расскажет Анна Корольчук.  

Более 16 тысяч раритетных изданий. Какие необычные экземпляры можно найти в Музее редкой книги в Гомеле?-1

Анна Корольчук, корреспондент:  
Более 16 тысяч раритетных изданий и старинных фоллиантов. Музей редкой книги в Гомельской областной библиотеке имени Ленина по праву можно назвать раем для библиофила. Начало уникальной коллекции книг положило личное собрание князей Паскевичей.  

Более 16 тысяч раритетных изданий. Какие необычные экземпляры можно найти в Музее редкой книги в Гомеле?-4

Собрания сочинений русских классиков, книги по истории, философии, математике и военному делу. Интересно, что основная часть княжеской библиотеки была на иностранных языках. Среди них – редкие восточные рукописи XVII и XVIII веков. Самая старая книга, представленная в экспозиции – сборник Петрарки 1547 года.  

Более 16 тысяч раритетных изданий. Какие необычные экземпляры можно найти в Музее редкой книги в Гомеле?-7

Татьяна Пешина, заведующая отделом редкой книги Гомельской областной универсальной библиотеки имени В. И. Ленина:  
Гордостью нашей библиотеки является именно эта книга-палеотип, сборник канцон Франческа Петрарки, это второе издание, изданное в Венеции.  

Раньше книги считались предметом роскоши – фолианты в кожаных переплетах украшали золотым тиснением и яркими форзацами. Однако ценность томов сегодня в большем определяется их историей.  

Более 16 тысяч раритетных изданий. Какие необычные экземпляры можно найти в Музее редкой книги в Гомеле?-10

Татьяна Пешина:  
Эта книга была подарена писателем Василием Жуковским, его светлости князю Варшавскому, графу Паскевичу-Эриванскому. Во время эвакуации библиотеки Паскевичей во времена ВОВ эта книга была «ранена» осколком снаряда, была пробита насквозь.  

Еще одна гордость музея – богатая коллекция миниатюрных книг. На полках компактно размещаются 3 500 ювелирно сделанных изданий.  

Более 16 тысяч раритетных изданий. Какие необычные экземпляры можно найти в Музее редкой книги в Гомеле?-13

Татьяна Пешина:  
Уникальной книгой нашей коллекции является самая маленькая книга, которая была издана во времена СССР, это книга «Чудо из чудес» 6 на 9 миллиметров, по сути, ее размер не превышает размер однокопеечной монеты.  

Это единственный экземпляр, который находится в Беларуси из эксклюзивного тиража в 220 книг. Кстати, сестра этой малышки даже летала в космос на МКС. Чтобы сохранить литературное богатство в помещении настроены специальные режимы влажности и температур. Правда, качество бумаги в старых рукописях куда выше, чем в современных изданиях. Сроки их хранения оценивают в 800 лет.  

Более 16 тысяч раритетных изданий. Какие необычные экземпляры можно найти в Музее редкой книги в Гомеле?-16

Анна Корольчук:  
За 15 лет Музей редкой книги посетило около 23 тысяч гостей. Приятно, что некоторые приходят не с пустыми руками, а передают в дар библиотеке семейные реликвии, чтобы шедевры книгопечатания сохранились для наших потомков.  

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# Музеи Гомеля # общество # Анна Корольчук # Татьяна Пешина # Фотофакт

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