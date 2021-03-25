На горячую линию СТВ обратилась жительница Крупок. Она добивается ремонта дороги около своего дома

Лариса Потапова живет на улице Интернациональной. Из-за специфичного ландшафта во время осадков и таяния снега вся вода стекает к ее дому. Возле забора собирается огромная лужа.

Женщина рассказала, что от влаги разрушается фундамент и портится забор. Кроме того, вода мешает передвигаться прохожим.

Лариса Потапова, жительница Крупок : Обращались с жалобой – возле нашего дома стоит лужа очень огромная. Она разрушает забор. Сосед поставил новый – он уже весь ржавый. Они летом ставили забор, на что он похож? Второе: даже прохожие страдают. На электричку если идти – это невозможно. Это только снимать полностью асфальт и выкладывать все по уровню и делать ливневки.

Анатолий Ганчар, заместитель председателя Крупского райисполкома:

Мы знаем проблемы, с которыми обратилась семья Потаповых. Дело в том, что эта улица Интернациональная – одна из первых улиц, с которых образовывался город. Она узкая, имеет свой своеобразный рельеф, и при застройке градостроительной политики, конечно же, возникли проблемы отвода воды.

Мы планово, еще в январе, уже запроектировали вот эту улицу в части предпроектных работ. И выступает сейчас заказчиком КУП «Жилтеплострой» ЖКХ. Мы спроектируем проект отвода воды и благоустройства, и я думаю, что за этот год будет вопрос решен.