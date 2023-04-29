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Белорусские следователи обсудили новую Концепцию национальной безопасности. Какие новые термины закрепили?

29 апреля 2023 07:30
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Новости Беларуси. Найти баланс между интересами общества и государства. Проект новой Концепции национальной безопасности Беларуси обсудили накануне следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дискуссионная площадка прошла в Минской городской ратуше.  

Белорусские следователи обсудили новую Концепцию национальной безопасности. Какие новые термины закрепили?-1

О нововведениях обновленного документа собравшимся рассказал начальник информационно-аналитического управления Государственного секретариата Совета безопасности. Так, появились новые термины и понятия. Например, благополучие, процветание и социальная ответственность граждан закреплены в качестве национальных интересов.  

Белорусские следователи обсудили новую Концепцию национальной безопасности. Какие новые термины закрепили?-4

Олег Шандарович, первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
Присутствующие были ознакомлены с новеллами Концепции и тем, как шла ее разработка. Все имели возможность активно высказывать свое мнение. Участники отметили, что Концепция национальной безопасности может иметь практические элементы для работы следственного ведомства как субъекта системы обеспечения национальной безопасности.  

Концепция национальной безопасности – один из основополагающих документов любого современного государства. К созданию проекта привлекли научное и экспертное сообщества, представителей Академии национальной безопасности, Института стратегических исследований. Теперь документ вынесен на широкое, всенародное обсуждение.  

# Национальная безопасность # общество # Олег Шандарович # Фотофакт

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