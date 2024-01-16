На главной сцене «Славянского базара» заменят кровлю и подсветку крыши

Летний амфитеатр в Витебске, где проводится «Славянский базар» ждет обновление. К Международному фестивалю искусств, кроме замены кровли, здесь полностью заменят подсветку крыши. Она станет отвечать всем современным требованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крыша над Летним амфитеатром появилась еще 17 лет назад. Теперь возникла необходимость заменить покрытие, поскольку со временем оно устарело. В данный момент проект на стадии разработки и прохождения экспертиз, работы по монтажу запланированы на конец зимы. Что касается новых беспроводных систем управления освещением, они позволят дизайнерам использовать намного больше интересных сценариев оформления шоу.