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На главной сцене «Славянского базара» заменят кровлю и подсветку крыши

16 января 2024 06:24
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Летний амфитеатр в Витебске, где проводится «Славянский базар» ждет обновление. К Международному фестивалю искусств, кроме замены кровли, здесь полностью заменят подсветку крыши. Она станет отвечать всем современным требованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На главной сцене «Славянского базара» заменят кровлю и подсветку крыши-1

Крыша над Летним амфитеатром появилась еще 17 лет назад. Теперь возникла необходимость заменить покрытие, поскольку со временем оно устарело. В данный момент проект на стадии разработки и прохождения экспертиз, работы по монтажу запланированы на конец зимы. Что касается новых беспроводных систем управления освещением, они позволят дизайнерам использовать намного больше интересных сценариев оформления шоу.

На главной сцене «Славянского базара» заменят кровлю и подсветку крыши-4

Всего в областном центре, где готовятся принять Форум регионов Беларуси и России, к началу лета проведут реконструкцию на шести крупных объектах. В том числе это площадь Победы и гостиница в центре города.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Новости Витебска и Витебской области

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