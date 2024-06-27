На Форуме регионов обсудили новые разработки в лечении онкологии и трансплантологии

Возможность наполнить союзные отношения новым содержанием. XI Форум регионов Беларуси и России принимает Витебская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые он проходит сразу в трех городах – Витебске, Полоцке и Новополоцке. В поисках партнеров сюда приехали представители 64 российских регионов. Многие из них представлены губернаторами.

Инновации в медицине и фармакологии обсуждали в Витебском медицинском университете. Специалисты из России и Беларуси рассмотрели прогрессивные технологии в лечении онкологических заболеваний, трансплантации органов, тканей и клеток. Среди наиболее прорывных направлений – применение клеточных технологий. И на вооружении медиков Союзного государства они есть!

Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

На площадках работы нашей секции очень горячие обсуждения вопросов совместного производства и клинических испытаний в ядерной медицине. Это производство радиофармпрепаратов, радиоизотопные технологии, протонная терапия. Это то направление, где, во-первых, у нас есть наработки как в Республике Беларусь, и, естественно, серьезные уже наработки в Российской Федерации. Здесь кооперация не только в помощь нашим гражданам, но, в первую очередь, и эффективное использование денежных средств.

Функционирование фармацевтического рынка и доступность медицинской помощи в Союзном государстве – еще одна тема для обсуждения. Спрос на медицинские услуги взаимный. Важный момент – законодательное регулирование. Работа по линии правовой интеграции продолжается.

Межрегиональное сотрудничество в рамках Союзного государства долгие годы остается эффективным механизмом решения широкого спектра задач. Благодаря такому взаимодействию Беларусь и Россия продолжают демонстрировать уверенный экономический рост. О перспективах сохранения позитивной динамики сегодня говорили руководители торгово-промышленных палат. На XI Форуме регионов в Новополоцке договорились о поставках пассажирского и грузового транспорта. Подробности.

Владимир Падалко, заместитель главы торгово-промышленной палаты России:

Мы переходим к достаточно уже сложным формам взаимодействия на уровне предпринимательского сообщества двух стран. Конечно же, это сейчас очень сильная промышленная кооперация и вопросы инновации.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

То, что мы сегодня помогаем бизнесу искать друг друга в части импортозамещения, промышленная кооперация и есть. Мы ее раньше не могли представить – промкооперацию между «Ростсельмашем» и «Гомсельмашем». Сегодня эти предприятия сотрудничают, как сотрудничают «МАЗ» и «КАМАЗ» в том числе. Поэтому промышленная кооперация – это, наверное, основа нашего сегодняшнего дня.