На фестивале в ботаническом саду потерялся ребёнок. Вот что рассказал координатор поисково-спасательного отряда

Новости Беларуси. О чем мечтает и к чему стремится юное поколение белорусов? В Минске проходит фестиваль «Букидс», гости которого могут узнать специфику более 80 профессий изнутри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С тонкостями и сложностями своего дела знакомят в том числе спасатели-поисковики. На выставке они представили беспилотный летательный аппарат для осмотра больших территорий. А также тепловизионную камеру, которая считается незаменимой для поиска пропавших в лесу.

Особое внимание привлекает снегоболотоход – техника высокой проходимости. Впрочем, работают спасатели даже на фестивале.