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На фестивале в ботаническом саду потерялся ребёнок. Вот что рассказал координатор поисково-спасательного отряда

21 августа 2022 09:11
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Новости Беларуси. О чем мечтает и к чему стремится юное поколение белорусов? В Минске проходит фестиваль «Букидс», гости которого могут узнать специфику более 80 профессий изнутри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фестивале в ботаническом саду потерялся ребёнок. Вот что рассказал координатор поисково-спасательного отряда-1

С тонкостями и сложностями своего дела знакомят в том числе спасатели-поисковики. На выставке они представили беспилотный летательный аппарат для осмотра больших территорий. А также тепловизионную камеру, которая считается незаменимой для поиска пропавших в лесу.

На фестивале в ботаническом саду потерялся ребёнок. Вот что рассказал координатор поисково-спасательного отряда-4

На фестивале в ботаническом саду потерялся ребёнок. Вот что рассказал координатор поисково-спасательного отряда-6

Особое внимание привлекает снегоболотоход – техника высокой проходимости. Впрочем, работают спасатели даже на фестивале.

На фестивале в ботаническом саду потерялся ребёнок. Вот что рассказал координатор поисково-спасательного отряда-9

Александр Богуш, координатор поисково-спасательного отряда по Минску и Минской области:
Любой поиск, абсолютно разный: это и городской, и вода, это лес. Грибники, ягодники, люди с отклонениями. К большому сожалению, пропал здесь у нас сейчас ребенок, мои коллеги уже работают по периметру. Оповещена милиция, оповещена охрана, периметр закрывается. Ребенка ищут, надеемся, что сейчас найдем.

Поуправлять мусоровозом и поучаствовать в мастер-классах. Фестиваль профессий проходит в ботаническом саду в Минске. Подробнее здесь.

# Пропавшие люди # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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