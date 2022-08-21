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В Беларуси отмечают День военно-воздушных сил. Президент поздравил личный состав и ветеранов службы

21 августа 2022 07:28
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Новости Беларуси. Праздник, объединяющий героическую историю, ее боевые традиции и преемственность поколений. В Беларуси отмечают День военно-воздушных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личный состав и ветеранов службы поздравил Александр Лукашенко.

В Беларуси отмечают День военно-воздушных сил. Президент поздравил личный состав и ветеранов службы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы чествуем мужественных людей, которые, связав свою жизнь с небом, посвятили ее делу защиты воздушных рубежей Родины. Славим наследников поколения победителей, проявивших небывалые доблесть и стойкость в годы Великой Отечественной войны. Продолжая эти героические традиции, личный состав авиационных частей чтит боевое наследие старших поколений, постоянно и настойчиво совершенствуя летное мастерство, в полной мере обеспечивает военную безопасность государства. Свято хранит память о подвигах своих товарищей – Героев Беларуси Владимире Карвате, Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко, которые уже в наши мирные дни пожертвовали собой, спасая жизни десятков людей.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Владимир Карват # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Фотофакт

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