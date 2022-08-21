Познакомиться с вооружением и посетить авиамузей. Вот что показали гостям легендарной 50-й смешанной авиабазы в Мачулищах

Новости Беларуси. Всех тех, кто неравнодушен к небу и крылатым машинам, накануне пригласили в легендарную 50-ю смешанную авиабазу в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости могли познакомиться с выставкой вооружения и посетить авиамузей. Не было отбоя и от тех, кто хотел посидеть за штурвалом крылатой боевой машины.

Финальным аккордом стало показательное выступление военнослужащих 5-й бригады спецназначения.

Владимир Скоркин, командир 50-й смешанной авиационной базы ВВС Беларуси:

У нас три эскадрильи. Одна эскадрилья транспортная – это самолеты Ил-76, Ан-26... Занимаемся всем спектром боевой подготовки, начиная от перевозки грузов, высадки десанта, выполнения огневых задач, специальных задач. Работаем днем и ночью при любых метеоусловиях всегда и везде.