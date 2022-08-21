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Познакомиться с вооружением и посетить авиамузей. Вот что показали гостям легендарной 50-й смешанной авиабазы в Мачулищах

21 августа 2022 08:02
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Новости Беларуси. Всех тех, кто неравнодушен к небу и крылатым машинам, накануне пригласили в легендарную 50-ю смешанную авиабазу в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Познакомиться с вооружением и посетить авиамузей. Вот что показали гостям легендарной 50-й смешанной авиабазы в Мачулищах-1

Гости могли познакомиться с выставкой вооружения и посетить авиамузей. Не было отбоя и от тех, кто хотел посидеть за штурвалом крылатой боевой машины.

Познакомиться с вооружением и посетить авиамузей. Вот что показали гостям легендарной 50-й смешанной авиабазы в Мачулищах-4

Финальным аккордом стало показательное выступление военнослужащих 5-й бригады спецназначения.

Познакомиться с вооружением и посетить авиамузей. Вот что показали гостям легендарной 50-й смешанной авиабазы в Мачулищах-7

Владимир Скоркин, командир 50-й смешанной авиационной базы ВВС Беларуси:
У нас три эскадрильи. Одна эскадрилья транспортная – это самолеты Ил-76, Ан-26... Занимаемся всем спектром боевой подготовки, начиная от перевозки грузов, высадки десанта, выполнения огневых задач, специальных задач. Работаем днем и ночью при любых метеоусловиях всегда и везде.

Познакомиться с вооружением и посетить авиамузей. Вот что показали гостям легендарной 50-й смешанной авиабазы в Мачулищах-10

Сегодня авиация ВВС и войск ПВО Беларуси является одним из самых технически оснащенных видов Вооруженных Сил. Основу составляют самолеты 4-го поколения, самое современное вооружение и новейшая навигационная аппаратура.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Владимир Скоркин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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