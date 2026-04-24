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Как часто нужно проводить чекап организма? Ответила врач

24 апреля 2026 16:03
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Периодичность чекапов в Беларуси четко регламентирована. Здоровые люди до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года. С 40 лет и старше – ежегодно. Тем, кто уже имеет хронические заболевания, врачи рекомендуют обследоваться чаще, не дожидаясь планового осмотра, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.  

Как часто нужно проводить чекап организма? Ответила врач -2

Ольга Сычик, интегративный врач-терапевт, онконутрициолог:
18-39 лет – на сегодня мы рекомендуем проходить чекап по постановлению раз в три года, мы проходим общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, смотровой кабинет для женщины, тест на ВПЧ у гинеколога проходим раз в шесть лет, флюорография, ЭКГ, осмотр полости рта у стоматолога или лор-врача, это раз в три года.

Подробности в видео.

# Здоровье # Медицина

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