Как часто нужно проводить чекап организма? Ответила врач

Периодичность чекапов в Беларуси четко регламентирована. Здоровые люди до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года. С 40 лет и старше – ежегодно. Тем, кто уже имеет хронические заболевания, врачи рекомендуют обследоваться чаще, не дожидаясь планового осмотра, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ольга Сычик, интегративный врач-терапевт, онконутрициолог:

18-39 лет – на сегодня мы рекомендуем проходить чекап по постановлению раз в три года, мы проходим общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, смотровой кабинет для женщины, тест на ВПЧ у гинеколога проходим раз в шесть лет, флюорография, ЭКГ, осмотр полости рта у стоматолога или лор-врача, это раз в три года.