На этом огороде запрещено брать в руки тяпку. Как вырастить больший урожай меньшими усилиями?

Новости Беларуси. Огород без хлопот. В деревне Княжицы Могилевского района есть уникальная достопримечательность – «ленивые» грядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кусочек земли здесь, словно скатерть-самобранка, приносит урожай благодаря законам природы. Демонстрационный огород – результат работы кружка природного земледелия. В его основе всего три правила: не копать, не полоть и не поливать. Выходит, труда – меньше, а урожая – больше. Школа мудрого земледелия прижилась при отделении дневного пребывания для пенсионеров и ежегодно прирастает новыми учениками. На огороде, где строго запрещено брать в руки лопату и тяпку, побывала Юлия Мычка.

Технология проста. Но самое сложное – это переделать наши мозги. Очень сложно перестроиться. Потому что мы всю жизнь копали, пололи, поливали. А здесь нам говорят: ребята, этого делать не надо!

Это сегодня Ольга Голомако увлекательно рассказывает о нестандартном подходе к огородному делу, а еще несколько лет назад она сама с трудом верила, что он будет работать в реальности. На эксперимент современную дачницу подтолкнул железный аргумент: в природе никто не копает, не окучивает и не полет. И еще не было ни одного года без урожая. Семян вырастает столько и хранятся они так мудро, что хватит их на долгие годы.

Ольга Голомако, руководитель кружка «Плодородное земледелие. Шаг за шагом»:

Мы не выращиваем урожай, мы делаем землю. Если земля будет богатая, если в ней будет все, что ей необходимо, она вас одарит урожаем даже без ваших больших усилий. Вам главное – посадить.

Результаты технологии «ленивый огород» настолько захватили Ольгу, что своими открытиями она решила поделиться с другими. Сначала появился канал на YouTube, а после и кружок плодородного земледелия. Его практическая часть проходит здесь, на грядках деревни Княжицы. Урожай эксклюзивный, с твердой приставкой «эко».Тема сегодняшнего урока – окучивание картофеля. И стандартный подход к этом нехитрому делу Ольга Голомако зарубила, как говорится, на корню.

Когда мы окучиваем картошку, мы же землю вот так вот подгребаем. И что получается? У нас получается вот такой вот холмик.

И это неправильно: земля нагревается, клубни плохо формируются, в итоге не картошка, а слезы, – объясняет Ольга. Для хорошего урожая нужна температура чуть больше 20 градусов. А потому корневую систему нужно спрятать в тень. Для этого можно использовать солому или прошлогоднюю листву.

Когда вы окучиваете картошку свою, вы же ее всю в кучку вот так вот сгребаете, да? Эти стоят вот так вот плотненько – солнца мало, воздуха мало, соответственно фитофтора раньше. Когда мы делаем [неразборчиво – прим. ред], эти листочки вот так поднимутся потом.

Жительница соседней деревні Тамара Кузнецова кружок плодородного земледелия посещает уже второй год. Первое время руки так и тянулись к лопате и тяпке, делится пенсионерка. Отказаться от «фитнеса» на грядках было очень сложно.

Тамара Кузнецова, член кружка «Плодородное земледелие. Шаг за шагом»:

Я услышала, что не нужно полоть, не нужно поливать, меня это очень удивило. Потому что мы постоянно на грядках полем, поливаем все это. Трава эта вся выносится, и я решила поэкспериментировать на своем огороде. Вначале начали мульчировать, замульчировали немножко, несколько грядок. В прошлом году я увидела, что результаты на тех грядках, где у меня было замульчировано, во-первых, почти травы не было, также влага сохранялась, и удобрение еще. Трава дает удобрение.

Юлия Мычка, корреспондент:

Домашнее задание ученики школы природного земледелия выполняют на своих личных грядках. А вот успеваемость здесь измеряется урожаем.

В 2022 году Тамара Алексеевна замульчировала не только грядки, но и теплицу. Для этого она использовала крапиву, которая, как оказалось, еще и дезинфицирует почву. К счастью, 35 соток земли дают большой размах для творческого земледелия. К томатам, огурцам и луку, которые прошли проверку в 2021 году, в этом прибавились перцы, кабачки и тыква. Теперь с огорода женщина не выносит ни одной травинки. Осенью зрелище, конечно, не для слабонервных, шутит хозяйка.

Тамара Кузнецова:

Соседей тоже очень удивляло, когда я на зиму все оставила на грядках. Я не перекапывала, как некоторые, а у меня все лежало. Ботва и с кабачков, и с огурцов – у меня все осталось на грядках.