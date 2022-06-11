Как сражались за Родину? На «Линии Сталина» показали реконструкцию боёв Великой Отечественной

Новости Беларуси. На «Линии Сталина» продолжается соревновательное шоу боевых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На целый день историко-культурный комплекс превратился в площадку военных действий. Здесь соревнуются на скорость и точность многотонные махины. Главная их цель – обезвреживание врага и поражение мишени. На все про все – считаные минуты. Кроме того, разыгрываются и бесстрашные подвиги советских солдат во время Афганской войны. Посмотреть на реконструкцию на «Линии Сталина» собрались несколько сотен зрителей.

Эти заезды, прохождение трассы. Как начиналось все это, понравилось.

Эти взрывы, они очень страшные. Хотелось бы, чтобы такое никогда не повторилось и было только на реконструкции.