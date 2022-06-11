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Как сражались за Родину? На «Линии Сталина» показали реконструкцию боёв Великой Отечественной

11 июня 2022 14:09
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Новости Беларуси. На «Линии Сталина» продолжается соревновательное шоу боевых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сражались за Родину? На «Линии Сталина» показали реконструкцию боёв Великой Отечественной-1

На целый день историко-культурный комплекс превратился в площадку военных действий. Здесь соревнуются на скорость и точность многотонные махины. Главная их цель – обезвреживание врага и поражение мишени. На все про все – считаные минуты. Кроме того, разыгрываются и бесстрашные подвиги советских солдат во время Афганской войны. Посмотреть на реконструкцию на «Линии Сталина» собрались несколько сотен зрителей.

Как сражались за Родину? На «Линии Сталина» показали реконструкцию боёв Великой Отечественной-4

Эти заезды, прохождение трассы. Как начиналось все это, понравилось.

Как сражались за Родину? На «Линии Сталина» показали реконструкцию боёв Великой Отечественной-7

Эти взрывы, они очень страшные. Хотелось бы, чтобы такое никогда не повторилось и было только на реконструкции.

Как сражались за Родину? На «Линии Сталина» показали реконструкцию боёв Великой Отечественной-10

Как сражались за Победу наши деды и прадеды, каждый желающий сможет увидеть 2 и 3 июля. 16-й фестиваль «Багратион» в День Независимости нашей страны будет богат на различные реконструкции, посвященные освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

# Великая Отечественная война # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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