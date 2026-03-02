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ГПК: более 21 тыс. граждан ЕС въехали в РБ по безвизу с начала года

02 марта 2026 10:01
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ГПК: более 21 тыс. граждан ЕС въехали в РБ по безвизу с начала года-0

С начала года 21 706 жителей 38 европейских стран побывали в Беларуси по безвизовому режиму, сообщил Государственный пограничный комитет.

Всего с начала действия безвизового режима в страну въехали более 1,27 млн европейцев. Наибольшее число приезжих было из Литвы (670 093), Латвии (410 902) и Польши (137 381). С 19 июля 2024 года 61 499 человек воспользовались продленным безвизовым режимом для 35 стран.

Режим безвизового въезда для граждан 38 европейских стран продлен до 31 декабря 2026 года.

Фото: pixabay

# Госпогранкомитет

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