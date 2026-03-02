Иран отказался вести переговоры с США

Иран наносит ответные удары по странам Персидского залива. Так в Саудовской Аравии целью удара беспилотника стал нефтеперерабатывающий завод. В иракском Эрбиле отражают атаку на аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кувейте прогремели несколько взрывов в так называемом «зеленом» квартале, где расположены диппредставительства разных стран. Клубы дыма поднимаются возле здания, где находится посольство США. Президент Кипра подтвердил информацию об иранской атаке на базу британских ВВС на острове. Тем самым конфликт добрался и до Европы. Между тем в Иране опровергли сведения, которые появились в ряде крупных мировых СМИ, и заявление главы Белого Дома о том, что Тегеран, якобы попросил его возобновить мирные переговоры.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики объявил, что его страна не будет вести диалог с США. Крупнейшие авиакомпании мира в целях безопасности отменяют рейсы в страны Персидского залива и в частности Объединенные Арабские Эмираты. Заложниками ситуации оказались десятки тысяч туристов, которые застряли в аэропорту Абу-Даби и Дубая.