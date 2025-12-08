Как выбрать специальность? Проект «Моя профессия – мой выбор» реализуется в минском колледже

Кем стать и как определиться со специальностью? Уникальный образовательный проект реализуется в Минском колледже имени Кедышко. Он помогает детям с особенностями развития выбрать профессию от флориста до плотника «Моя профессия – мой выбор». Так, в январе 2025 года директор колледжа Анна Бойко получила гранд Президента Республики Беларусь на воплощение в жизнь проекта для особенных подростков. Данная инициатива поможет ребятам примерить на себя различные виды деятельности и выбрать будущую профессию.

В списке 10 специальностей – штукатурный плотник, маляр и столяр, облицовщик-плиточник и швея, а также творческие. Цветовод и флорист, исполнитель художественно-оформительских работ и изготовитель художественных изделий из керамики.

Екатерина Студент, заведующий отделением Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна им. Н.А. Кедышко:

В ходе профессии ребята могут своими руками попробовать себя в этой профессии, понять, нравится или не нравится. Почему важно конкретно профпроба? Потому что некоторые ребята, например, хотят изготавливать что-то из керамики, приходят, берут глину в руки и говорят «нет, я трогать ее не буду».

В атмосферу творчества окунулись и мы, побывав на занятия по флористике, где девочкам демонстрировали искусство создания новогодних композиций. Сегодня они проходят мастер-класс, изготавливают флористическую композицию новогоднюю.

Галина Ивановна, мастер производственного обучения Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна им. Н.А. Кедышко:

Сегодня я провожу для учащихся, которые пришли к нам в гости, мастер-класс ознакомительный по квалификации «флорист». Я объясняю весь технологический процесс, как нужно сделать свою композицию, чтобы она принесла им удовольствие.

Также девочки попробовали шить. Под руководством мастера они создавали наволочки.