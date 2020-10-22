Их лошадь снималась в нескольких известных фильмах. Почему стоит посетить конный клуб в 7 км от Минска?

Новости Беларуси. Жители Минска организовали в 7 километрах от столицы конный клуб, где держат животных уникальных пород, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас в деревню Дубки съезжаются со всех уголков страны ради сеансов иппотерапии. Привозят даже тяжелобольных детей. Их катают бесплатно.