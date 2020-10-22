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Их лошадь снималась в нескольких известных фильмах. Почему стоит посетить конный клуб в 7 км от Минска?

22 октября 2020 14:47
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Новости Беларуси. Жители Минска организовали в 7 километрах от столицы конный клуб, где держат животных уникальных пород, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Их лошадь снималась в нескольких известных фильмах. Почему стоит посетить конный клуб в 7 км от Минска?-1

Их лошадь снималась в нескольких известных фильмах. Почему стоит посетить конный клуб в 7 км от Минска?-3

Сейчас в деревню Дубки съезжаются со всех уголков страны ради сеансов иппотерапии. Привозят даже тяжелобольных детей. Их катают бесплатно.

Их лошадь снималась в нескольких известных фильмах. Почему стоит посетить конный клуб в 7 км от Минска?-6

Подробности в видеоматериале Вероники Сайко.

# Животные # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

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