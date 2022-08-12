Прямой эфир

Ко Дню города в Минске выбирали лучшую скамейку. Где посмотреть на самые необычные арт-объекты?

12 августа 2022 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске становится все больше оригинальных локаций. И традиционно представители столичной власти перед праздником города выбирают лучшую скамейку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Необычные, яркие, веселые и практичные. Минчане уже смогли оценить их по достоинству. Теперь очередь за жюри.

Ко Дню города в Минске выбирали лучшую скамейку. Где посмотреть на самые необычные арт-объекты?-1

Всего заявлено 200 арт-объектов. Металлические, гранитные и деревянные – представители различных организаций из девяти районов подошли к конкурсу очень ответственно и креативно. Многие украшены логотипом организаций. Например, работники метрополитена в оформлении использовали настоящую колесную пару, которая весит полторы тонны. Чтобы выбрать лучшую скамейку, разработано множество критериев.

Ко Дню города в Минске выбирали лучшую скамейку. Где посмотреть на самые необычные арт-объекты?-4

Алеся Савич, директор Зеленстроя Фрунзенского района:
Скамейка должна быть удобной. Это должна быть какая-то идея, смысл, затея. Все скамейки оценивала комиссия, на всех попробовали посидеть, посмотрели.

Ко Дню города в Минске выбирали лучшую скамейку. Где посмотреть на самые необычные арт-объекты?-7

Денис Драпей, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района:
Первое  естественно, креатив. Какая скамейка, что она из себя представляет, как она смотрится как фотозона, многофункционал ее. Второе – это применение материалов, которые используются при ее изготовлении, монтаже. И, конечно, сам ее презентабельный вид. Чтобы она имела доступную инфрастуктуру как для маломобильных граждан, так и для велосипеда. Либо какой-то функционал другой.

Ко Дню города в Минске выбирали лучшую скамейку. Где посмотреть на самые необычные арт-объекты?-10

Такой формат благоустройства позволяет наполнить город новыми красками. Имена победителей назовут 15 августа.

# Конкурс # общество # Денис Драпей # Алеся Савич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Вороновском районе приостановлена работа литовской школы. Куда отправят детей и учителей?
12 августа 2022 13:50

В Вороновском районе приостановлена работа литовской школы. Куда отправят детей и учителей?

«Отреагировал на эти сигналы». Наталья Эйсмонт о визите Президента на Минский молочный завод №1
12 августа 2022 13:28

«Отреагировал на эти сигналы». Наталья Эйсмонт о визите Президента на Минский молочный завод №1

Готовимся к школе с «Марко». Какую детскую обувь там можно купить?
12 августа 2022 12:57

Готовимся к школе с «Марко». Какую детскую обувь там можно купить?