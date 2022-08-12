Ко Дню города в Минске выбирали лучшую скамейку. Где посмотреть на самые необычные арт-объекты?

Новости Беларуси. В Минске становится все больше оригинальных локаций. И традиционно представители столичной власти перед праздником города выбирают лучшую скамейку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Необычные, яркие, веселые и практичные. Минчане уже смогли оценить их по достоинству. Теперь очередь за жюри.

Всего заявлено 200 арт-объектов. Металлические, гранитные и деревянные – представители различных организаций из девяти районов подошли к конкурсу очень ответственно и креативно. Многие украшены логотипом организаций. Например, работники метрополитена в оформлении использовали настоящую колесную пару, которая весит полторы тонны. Чтобы выбрать лучшую скамейку, разработано множество критериев.

Алеся Савич, директор Зеленстроя Фрунзенского района:

Скамейка должна быть удобной. Это должна быть какая-то идея, смысл, затея. Все скамейки оценивала комиссия, на всех попробовали посидеть, посмотрели.

Денис Драпей, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района:

Первое – естественно, креатив. Какая скамейка, что она из себя представляет, как она смотрится как фотозона, многофункционал ее. Второе – это применение материалов, которые используются при ее изготовлении, монтаже. И, конечно, сам ее презентабельный вид. Чтобы она имела доступную инфрастуктуру как для маломобильных граждан, так и для велосипеда. Либо какой-то функционал другой.