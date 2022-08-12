«Ношу с удовольствием белорусскую обувь». Как прошла выставка отечественных брендов в ТЦ «Столица»?

Новости Беларуси. «Мода, природа, поэзия». В торговом центре «Столица» прошло яркое культурное событие, которое собрало под одной крышей модниц Минска и поклонников белорусских брендов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках модного показа белорусские дизайнеры презентовали стильные решения на любой вкус и возраст: от детской коллекции до современных моделей для женщин постарше. Чувствами и философией наполнила встречу поэт Ольга Ткачева. Кроме того, зрителей ждало выступление Ольги Шатыко, успешной модели 60+, которая рассказала о том, как можно прекрасно выглядеть и чувствовать себя в зрелом возрасте.

Ольга Ткачева, поэт:

Довольно много женщин, скажем так, красивого возраста. И это прекрасно, потому что это говорит о том, что красота, стиль, мода в любом возрасте актуальны.

Надежда Лукашевич, депутат Минского городского Совета депутатов:

Я люблю белорусские бренды, ношу с удовольствием белорусскую обувь, сумки. Сейчас мы выбираем для себя приятные к телу материалы, экологически чистые, льняные, из красивой ткани. Из приятной, натуральной.