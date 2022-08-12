Прямой эфир

«Ношу с удовольствием белорусскую обувь». Как прошла выставка отечественных брендов в ТЦ «Столица»?

12 августа 2022 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Мода, природа, поэзия». В торговом центре «Столица» прошло яркое культурное событие, которое собрало под одной крышей модниц Минска и поклонников белорусских брендов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Ношу с удовольствием белорусскую обувь». Как прошла выставка отечественных брендов в ТЦ «Столица»?-1

В рамках модного показа белорусские дизайнеры презентовали стильные решения на любой вкус и возраст: от детской коллекции до современных моделей для женщин постарше. Чувствами и философией наполнила встречу поэт Ольга Ткачева. Кроме того, зрителей ждало выступление Ольги Шатыко, успешной модели 60+, которая рассказала о том, как можно прекрасно выглядеть и чувствовать себя в зрелом возрасте.

«Ношу с удовольствием белорусскую обувь». Как прошла выставка отечественных брендов в ТЦ «Столица»?-4

Ольга Ткачева, поэт:
Довольно много женщин, скажем так, красивого возраста. И это прекрасно, потому что это говорит о том, что красота, стиль, мода в любом возрасте актуальны.

«Ношу с удовольствием белорусскую обувь». Как прошла выставка отечественных брендов в ТЦ «Столица»?-7

Надежда Лукашевич, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я люблю белорусские бренды, ношу с удовольствием белорусскую обувь, сумки. Сейчас мы выбираем для себя приятные к телу материалы, экологически чистые, льняные, из красивой ткани. Из приятной, натуральной.

«Ношу с удовольствием белорусскую обувь». Как прошла выставка отечественных брендов в ТЦ «Столица»?-10

Посетители наслаждались необычной фотозоной, живой музыкой, дегустацией пирогов и сладостей. Ну а партнеры мероприятия порадовали участников розыгрышем подарков и приятными сюрпризами.

# Мода в Беларуси # общество # Надежда Лукашевич # Ольга Ткачева # Ольга Шатыко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ко Дню города в Минске выбирали лучшую скамейку. Где посмотреть на самые необычные арт-объекты?
12 августа 2022 14:11

Ко Дню города в Минске выбирали лучшую скамейку. Где посмотреть на самые необычные арт-объекты?

В Вороновском районе приостановлена работа литовской школы. Куда отправят детей и учителей?
12 августа 2022 13:50

В Вороновском районе приостановлена работа литовской школы. Куда отправят детей и учителей?

«Отреагировал на эти сигналы». Наталья Эйсмонт о визите Президента на Минский молочный завод №1
12 августа 2022 13:28

«Отреагировал на эти сигналы». Наталья Эйсмонт о визите Президента на Минский молочный завод №1