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Хроника коронавируса в Беларуси. Что известно на 12 июля

12 июля 2020 10:35
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Новости Беларуси. По состоянию на 12 июля в Беларуси закончили лечение от COVID-19 и отпущены из больниц 55 380 пациентов.

Согласно информации Минздрава, опубликованной в Telegram-канале, в стране инфекция зарегистрирована у 64 932 человек. На территории республики умерли 464 пациента с хроническими заболеваниями и выявленным коронавирусом.

Всего в стране проведено 1 134 653 теста на COVID-19.

Ранее стало известно, что российская вакцина от COVID-19 сформировала у испытуемых иммунитет к болезни. Первую группу испытуемых собираются выписать уже на следующей неделе – подробности здесь.

# Коронавирус # общество

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