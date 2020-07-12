Хроника коронавируса в Беларуси. Что известно на 12 июля

Новости Беларуси. По состоянию на 12 июля в Беларуси закончили лечение от COVID-19 и отпущены из больниц 55 380 пациентов.

Согласно информации Минздрава, опубликованной в Telegram-канале, в стране инфекция зарегистрирована у 64 932 человек. На территории республики умерли 464 пациента с хроническими заболеваниями и выявленным коронавирусом.

Всего в стране проведено 1 134 653 теста на COVID-19.