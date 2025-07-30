Белорусские мелиораторы планируют ввести в оборот 110 тыс. гектаров земель
В 2025 году белорусские мелиораторы планируют ввести в оборот 110 тысяч гектаров земель. В Беларуси до конца года подведут итоги пятилетней программы по мелиорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что в хозяйственный оборот вернется порядка 415 тысяч гектаров земель, из которых 240 тысяч после реконструкции мелиоративных систем и 175 после проведения так называемых культуртехнических работ. От этого напрямую зависит продуктивность земель и рентабельность сельхозпроизводства.
Решение Президента в 2022 году значительно нарастить темпы и объемы мелиоративных работ дает свои плоды. В среднем отдача от гектара выросла вдвое. Но мелиорированные земли требуют ежегодного контроля и обслуживания. На соблюдение строгого порядка ориентирует аграриев Александр Лукашенко.
Плюс полтысячи гектаров. Мелиораторы помогают хозяйству «Савушкино» Малоритского района отвоевывать столь нужные плодородные площади. Последние три года в эти поля под многолетними травами техника не могла войти. Причина в торфяниках. Малейший дождь размывал, да так, что два трактора не могли вытащить друг друга. Под замену 28 километров дренажа. Эффективность гектара на уже готовых участках выросла вдвое.
Андрей Марьянов, главный агроном сельхозпредпрития «Савушкино»:
Мы сможем вовремя зайти в поле, скосить и собрать урожайность на корм. Сможем провести полноценный севооборот, чтобы немножко прочистить поле и заложить дальнейшие травы, которые планируется в этом участке закладывать. Еще в дальнейшем хотелось бы провести хотя бы гектаров 300-400. Есть участки, которые требуют вмешательства.
В Малоритском районе каждый четвертый гектар – мелиорированный, 75 % земель. Система 80-х годов нуждалась в реконструкции. За последние три года объемы работ выросли в 5,5 раз. Финансируют как из областного, так и республиканского бюджета. Помощь – 9 новых единиц спецтехники, бульдозеры и экскаваторы.
Геннадий Олесиюк, директор Малоритского ПМС:
В 2021 году мы проводили всего лишь реконструкцию на площади 150 гектаров, а сейчас 850 гектаров. Это серьезные объемы. Если бы мы параллельно с набором работ, с увеличением своих объемов не проводили техническое оснащение, дооснащение техники, то, конечно, мы бы этого не потянули бы. По 146-му указу, благодаря волевому решению Президента и благодаря тому, что нас поддержали через лизинговые компании, мы серьезно обновились. И обновились притом такой хорошей, высокопроизводительной техникой.
Из-за поднятия уровня грунтовых вод и выработки торфяников новые трубы мелиораторы заглубляют на полметра. Предстоит установить и новый затвор, чтобы контролировать уровень воды. Сбрасывать излишки будут в реку Малорита, что рядом. Фронт работы в Малоритском районе – это свыше 900 гектаров культуртехнических работ. Прокладка дренажа и его очистка без строительства новых коммуникаций.
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