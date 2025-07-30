Прямой эфир

Белорусские мелиораторы планируют ввести в оборот 110 тыс. гектаров земель

30 июля 2025 16:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В 2025 году белорусские мелиораторы планируют ввести в оборот 110 тысяч гектаров земель. В Беларуси до конца года подведут итоги пятилетней программы по мелиорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что в хозяйственный оборот вернется порядка 415 тысяч гектаров земель, из которых 240 тысяч после реконструкции мелиоративных систем и 175 после проведения так называемых культуртехнических работ. От этого напрямую зависит продуктивность земель и рентабельность сельхозпроизводства. 

Решение Президента в 2022 году значительно нарастить темпы и объемы мелиоративных работ дает свои плоды. В среднем отдача от гектара выросла вдвое. Но мелиорированные земли требуют ежегодного контроля и обслуживания. На соблюдение строгого порядка ориентирует аграриев Александр Лукашенко. 

Белорусские мелиораторы планируют ввести в оборот 110 тыс. гектаров земель-2

Плюс полтысячи гектаров. Мелиораторы помогают хозяйству «Савушкино» Малоритского района отвоевывать столь нужные плодородные площади. Последние три года в эти поля под многолетними травами техника не могла войти. Причина в торфяниках. Малейший дождь размывал, да так, что два трактора не могли вытащить друг друга. Под замену 28 километров дренажа. Эффективность гектара на уже готовых участках выросла вдвое.

Белорусские мелиораторы планируют ввести в оборот 110 тыс. гектаров земель-4

Андрей Марьянов, главный агроном сельхозпредпрития «Савушкино»:
Мы сможем вовремя зайти в поле, скосить и собрать урожайность на корм. Сможем провести полноценный севооборот, чтобы немножко прочистить поле и заложить дальнейшие травы, которые планируется в этом участке закладывать. Еще в дальнейшем хотелось бы провести хотя бы гектаров 300-400. Есть участки, которые требуют вмешательства.

Белорусские мелиораторы планируют ввести в оборот 110 тыс. гектаров земель-6

В Малоритском районе каждый четвертый гектар – мелиорированный, 75 % земель. Система 80-х годов нуждалась в реконструкции. За последние три года объемы работ выросли в 5,5 раз. Финансируют как из областного, так и республиканского бюджета. Помощь – 9 новых единиц спецтехники, бульдозеры и экскаваторы.

Белорусские мелиораторы планируют ввести в оборот 110 тыс. гектаров земель-8

Геннадий Олесиюк, директор Малоритского ПМС:
В 2021 году мы проводили всего лишь реконструкцию на площади 150 гектаров, а сейчас 850 гектаров. Это серьезные объемы. Если бы мы параллельно с набором работ, с увеличением своих объемов не проводили техническое оснащение, дооснащение техники, то, конечно, мы бы этого не потянули бы. По 146-му указу, благодаря волевому решению Президента и благодаря тому, что нас поддержали через лизинговые компании, мы серьезно обновились. И обновились притом такой хорошей, высокопроизводительной техникой.

Белорусские мелиораторы планируют ввести в оборот 110 тыс. гектаров земель-10

Из-за поднятия уровня грунтовых вод и выработки торфяников новые трубы мелиораторы заглубляют на полметра. Предстоит установить и новый затвор, чтобы контролировать уровень воды. Сбрасывать излишки будут в реку Малорита, что рядом. Фронт работы в Малоритском районе – это свыше 900 гектаров культуртехнических работ. Прокладка дренажа и его очистка без строительства новых коммуникаций.

Подробнее в видео.

# Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
Правительство подготовило макеты госпрограмм на будущую пятилетку
30 июля 2025 16:32

Правительство подготовило макеты госпрограмм на будущую пятилетку

Иконы, древние фрески, старинные кресты. В Музее истории НАН Беларуси проходит выставка сакрального искусства
30 июля 2025 15:40

Иконы, древние фрески, старинные кресты. В Музее истории НАН Беларуси проходит выставка сакрального искусства

Минская область занимает второе место в стране по валовому производству молока за день
30 июля 2025 15:30

Минская область занимает второе место в стране по валовому производству молока за день