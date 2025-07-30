Белорусские мелиораторы планируют ввести в оборот 110 тыс. гектаров земель

В 2025 году белорусские мелиораторы планируют ввести в оборот 110 тысяч гектаров земель. В Беларуси до конца года подведут итоги пятилетней программы по мелиорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что в хозяйственный оборот вернется порядка 415 тысяч гектаров земель, из которых 240 тысяч после реконструкции мелиоративных систем и 175 после проведения так называемых культуртехнических работ. От этого напрямую зависит продуктивность земель и рентабельность сельхозпроизводства.

Решение Президента в 2022 году значительно нарастить темпы и объемы мелиоративных работ дает свои плоды. В среднем отдача от гектара выросла вдвое. Но мелиорированные земли требуют ежегодного контроля и обслуживания. На соблюдение строгого порядка ориентирует аграриев Александр Лукашенко.