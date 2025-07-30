В 2024-м Беларусь нарастила внешнеторговый оборот товаров и услуг до 100 млрд долларов

Речь о санкционном давлении и как следствие переориентации белорусских экспортных потоков на новые рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но нужно сказать, что с этой задачей мы справляемся вполне успешно.

Грамотная работа на внешних рынках, учитывая экспортоориентированность белорусской экономики – безусловно, важнейший тренд. Но в этой и без того сложной задаче в последнее время появилось немало «звездочек».

Обратимся к цифрам минувшего года. В 2024-м Беларусь сумела нарастить внешнеторговый оборот товаров и услуг до рекордных 100 млрд долларов. При этом экспорт превысил 49 млрд, прибавив за год 3,5 %. Да, импорт немного опередил, но динамика по росту продаж очевидна, и это несмотря на жесткие торговые ограничения, сложности с международными расчетами и радикальную перестройку логистики.

Посмотрим детальнее. По внешним продажам товаров в 2024 году немного, но прибавили. А вот по экспорту услуг рост по сравнению с годом предыдущим существенный. За 2024-й Беларусь экспортировала услуг на сумму в почти 10 млрд. долларов, и это на 14 % больше, чем годом ранее.

Посмотрим географию белорусской внешней торговли. Да, учитывая внешние обстоятельства, тренд на поиск новых рынков, но львиная доля оборота завязана на России. Здесь по итогам 2024-го новый рекорд – более 57 млрд долларов совокупного оборота товаров и услуг, и это рост более чем на 7 % за год. Львиная доля наших продаж в России – это продукция обрабатывающей промышленности. Наиболее отчетлива динамика по экспорту молочных и мясных продуктов – рост почти на 8,5 %. Продажи электронной и оптической аппаратуры увеличились на 13 %, а машин и оборудования – более чем на 5 %.

Из дальней дуги отдельного внимания заслуживают продажи в Китай. Так, в 2024-м Беларусь нарастила биржевой экспорт в Поднебесную более чем в полтора раза. Результат по итогам года – почти 130 млн долларов. По товарным группам больше всего продавали на этот рынок продукцию лесопромышленного комплекса, а также сухое молоко, масло и полуфабрикаты из говядины.

Конечно, большие объемы продаж белорусских продуктов за рубеж – это весомая статья доходов для отечественных производителей, а значит, и национальной экономики, но здесь важно соблюсти баланс, сохранив разнообразие того, что сделано в Беларуси и на собственном рынке.