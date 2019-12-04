На что стоит обратить внимание при покупке недвижимости
65 базовых величин – справедливое вознаграждение за работу риелтора. Но досада от расставания с немалой суммой при покупке и без того недешевых квадратных метров часто вынуждает совершать сделки без посредников. В этом случае необходим запас времени, сил и упорства.
Александр Костюкевич, юрист:
Непосредственно оформлением договора купли-продажи и регистрацией у нас занимается бюро технической регистрации. Мы оплачиваем их услуги, порядка 200-250 рублей максимум, это 10 базовых величин.
Подобрав понравившийся вариант, не спешите платить. Эксперты советуют обращать внимание на любые мелочи, чтобы потом не пришлось горько плакать, влезая в кредиты и оплачивая чужие долги.
Александр Костюкевич:
Лучше попросить у продавца развернутую копию лицевого счета. С момента, когда он стал собственником, если какие-то сомнения возникли, то обратиться к юристам.
У любого объекта недвижимости своя история. Если вы видите, что собственников было несколько и они менялись с завидной частотой, то нужно понимать, что проблемы есть.
Александр Костюкевич:
Если объект недвижимости приобретался в браке, если это было не дарение, не получена по наследству. Помним, даже если развод, считается совместно нажитым имуществом, нужно согласие супруга и бывшего супруга.
Собственникам, продающим жилые квадраты, юристы напоминают:
Александр Костюкевич:
Раз в пять лет можно продавать одну квартиру, один жилой дом или одну дачу. Если у нас есть вторая сделка в течение пяти лет с момента первоначальной продажи, мы должны подать декларацию в налоговую и если будет разница между ценой приобретения и ценой продажи, заплатить налог по ставке 13%. Если квартира получена по наследству, то налогом не облагается.
При выборе квартиры одни руководствуются метражом, другие – наличием инфраструктуры, третьи – близостью к работе. Но решающим фактором, все-таки, должна стать «чистая» история квартиры, чтобы не пришлось омрачать покупку непредвиденными тратами финансов и нервов.