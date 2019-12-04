На что стоит обратить внимание при покупке недвижимости

65 базовых величин – справедливое вознаграждение за работу риелтора. Но досада от расставания с немалой суммой при покупке и без того недешевых квадратных метров часто вынуждает совершать сделки без посредников. В этом случае необходим запас времени, сил и упорства.

Александр Костюкевич, юрист:

Непосредственно оформлением договора купли-продажи и регистрацией у нас занимается бюро технической регистрации. Мы оплачиваем их услуги, порядка 200-250 рублей максимум, это 10 базовых величин.

Подобрав понравившийся вариант, не спешите платить. Эксперты советуют обращать внимание на любые мелочи, чтобы потом не пришлось горько плакать, влезая в кредиты и оплачивая чужие долги. Александр Костюкевич:

Лучше попросить у продавца развернутую копию лицевого счета. С момента, когда он стал собственником, если какие-то сомнения возникли, то обратиться к юристам.

У любого объекта недвижимости своя история. Если вы видите, что собственников было несколько и они менялись с завидной частотой, то нужно понимать, что проблемы есть. Александр Костюкевич:

Если объект недвижимости приобретался в браке, если это было не дарение, не получена по наследству. Помним, даже если развод, считается совместно нажитым имуществом, нужно согласие супруга и бывшего супруга.

Собственникам, продающим жилые квадраты, юристы напоминают: Александр Костюкевич:

Раз в пять лет можно продавать одну квартиру, один жилой дом или одну дачу. Если у нас есть вторая сделка в течение пяти лет с момента первоначальной продажи, мы должны подать декларацию в налоговую и если будет разница между ценой приобретения и ценой продажи, заплатить налог по ставке 13%. Если квартира получена по наследству, то налогом не облагается.