Новости Беларуси. На Брестчине задержали тракториста практически со смертельной дозой алкоголя в крови — 3,3 промилле. К счастью, он натворить бед не успел. Нетрезвую езду механизатора вовремя заметили.

28-летнего тракториста Игоря задержал патруль ДПС. В крови механизатора находилось 3,3 промилле алкоголя. Еще чуть-чуть - и смертельная доза.

Юрий Романович, заместитель начальника ГАИ управления внутренних дел Брестского облисполкома:

В текущем году с дозой 3,3 промилле при выдыхаемом воздухе ещё никто не задерживался. Лишение прав, это однозначно, на три года.

На предприятии уверяют: каждое утро, даже в выходные, механизаторы проходят медицинское освидетельствование - проверку на содержание алкоголя в крови. И только после такой процедуры получают путевой лист с допуском к работе. Но как тогда получилось, что молодой тракторист был за рулем в нетрезвом состоянии и без допуска?

Владимир Пашкевич, директор аграрного предприятия «Озяты»:

Никто его на работу в таком состоянии не допускал. Это не было ещё семи часов утра. Он работал допоздна, а трактор остался дома. Он перегонял трактор в таком состоянии. Я думаю, что такие семьи есть в каждой деревне, которые злоупотребляют. И не только он один, а вся семья. Это не проблема, а беда. В таких вопросах тут ответ один: будем расставаться.

О том, что у молодого агрария проблемы с алкоголем, знают все местные. Но технику ему доверили. Говорят, рабочих рук не хватает. Со слов матери горе-водителя: её сын «загулял». Сама она ничего о его «проступке» якобы не знает.

Поговорить с нерадивым работником не представилось возможным, так как и сегодня он не в лучшем состоянии: продолжает злоупотреблять алкоголем. И даже не догадывается, что фактически лишён водительских прав и работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.