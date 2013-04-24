Новости Беларуси. В Гродненской области Неман может поглотить целую деревню. Река уже несколько десятилетий подмывает берег, на котором стоит населённый пункт.

Но в этом году проблема стала еще острее из-за высокого уровня воды. Река отвоевала уже около 5 метров суши. Жилые дома оказались на краю обрыва.

Жители деревни Дубно каждое утро собираются на берегу Немана. Тема для разговоров одна: насколько за ночь течением подмыло правый берег.

Пенсионерка Евгения Таранец оказалась на передовой борьбы со стихией. Её дом всего в 20 метрах от обрыва. Забор на участке разобрали ещё несколько лет назад. Сегодня река поглотила часть огорода.

Проблема с рекой для деревни не новая. Неман в этом месте делает резкий поворот и вымывает песчаные почвы. За последние 50 лет под воду ушло больше десятка участков.

Председатель местного сельсовета Руслана Якимчук говорит, раньше река забирала не больше 2-х метров суши в год. Но этой весной уровень воды высокий, течение усилилось, поэтому без отселения людей не обойтись. Для них уже возвели новое жильё.

Руслана Якимчук, председатель Дубненского сельисполкома:

Построили два социальных дома для переселения. Это не хозяйство, это социальные дома. Этим государство занимается. Выезжала комиссия из райисполкома, ЖКХ, вымеряли здесь опасность.

Глобально решить проблему противостояния человека и природы пытались ещё в начале 90-х. Был подготовлен проект о выпрямлении русла реки. Необходимый канал прорыли наполовину. Дальше дело не пошло из-за отсутствия денег. Закончить дорогостоящие работы районной власти не под силу. В местном хозяйстве пообещали лишь перекрыть проезд к опасному участку.

Сергей Шевелёв, заместитель директора филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат Скидельский»:

Буквально в течение сегодняшнего дня дорога будет перекрыта. Сейчас мы организуем сюда подвоз бетонных блоков, чтобы невозможно было проехать ни сельхозтехнике, ни частным машинам.

Сельчане же боятся, что принятых мер не достаточно. Особенно переживают за детей, которые играют у обрыва. Жители уже подписали коллективное письмо с просьбой вернуться к их проблеме и всё-таки закончить выпрямление речного русла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.