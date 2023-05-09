Возложение цветов под присмотром полиции. Как 9 Мая прошло в Европе?

Как ни печально, Польша – далеко не единственная страна в Европе, где война с прошлым продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Помнить нельзя забыть» – где сегодня ставят запятую европейские лидеры и жители? Узнавала Марина Кишкурно.

Как и 78 лет назад, сегодня над Рейхстагом снова реет Знамя Победы. В Берлине почтили память воинов-освободителей. Сотни людей возложили венки к памятнику в мемориальном комплексе в Трептов-парке, а в центре немецкой столицы прошел «Бессмертный полк».

Правда, без инцидентов не обошлось. Полиция несколько раз останавливала участников на пути к мемориалу. Некоторые простояли у входа около часа, чтобы возложить цветы. Отказаться жителям Берлина пришлось и от георгиевских ленточек: после долгих раздумий и жалоб полиции суд эти символы победы запретил. Но участники акции вспомнили и другие.

Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненья прочь: уходит в ночь отдельный десятый наш десантный батальон.

Около 50 тысяч человек собрались на улицах Кишинева, чтобы присоединиться к маршу Победы и отдать дань памяти воинам Красной армии. У Вечного огня выросла гора из алых гвоздик, а по центральным улицам прошагал бессмертный полк. День Победы почти состоялся: вмешалась полиция. Прямо во время праздника жителям начали выписывать штрафы за георгиевские ленты. Они могут стоить людям до 500 долларов. А вот автопробег в Кишиневе обошелся без участия правоохранителей. У мемориала «Вечность» люди развернули знамена армий, которые освобождали Молдову от захватчиков.

Победа! Победа! Ура! Ура! Ура!

9 административных и уголовное дело – таким 9 Мая было для жителей Латвии. Вопреки решению властей они отмечали День Победы. Напомним, проведение сегодня массовых мероприятий, митингов, шествий и пикетов в стране запрещено. Но жители все равно несли цветы к мемориалам и местам захоронений советских солдат. Как признался глава госполиции, он понимал, что празднующих окажется много, но не рассчитывал, что настолько.

Мы их наследники, должны хранить память. У каждого свой бой, своя война.

А это кадры из Эстонии. Там сегодня рабочий день. Но люди нашли время, чтобы возложить цветы к монументам, а после послушать песни о Великой Победе. В самой Эстонии их не слышно, а потому жители Нарвы праздничный концерт пришли смотреть к границе. Там, за рекой, российский Ивангород.

Несмотря на то, что в Киеве на сегодня официальные мероприятия не запланированы, сотни людей – разумеется, под наблюдением полиции – весь день приходили к Вечному огню, чтобы возложить цветы солдатам, погибшим за свободу Украины. Накануне Владимир Зеленский учредил в стране День Европы. И это решение горячо поприветствовали в Евросоюзе. Вот только многие украинцы по-прежнему празднуют День Победы и несут цветы к мемориалам в память о советских воинах.

Как бы ни старались украинские власти, изменив название праздника, они не изменят его суть. Цветы у монументов Великой Отечественной сегодня дают надежду на то, что понимают это и сами жители. Сотни переименованных улиц, десятки снесенных памятников воинам-освободителям, запреты на символы Победы. Война с героическим прошлым в отдельных странах продолжается. Но караван, как говорится, идет. Точнее «Бессмертный полк».

Прошел «Бессмертный полк», и был посажен сад Памяти. И все это организовано нашими болгарскими друзьями.

Помнить, нельзя забыть – уверены люди, в чьих семьях жива память о погибших во время войны родственниках, о подвиге советских солдат, о бойцах, отдавших жизнь за свободу и независимость. Обезумевшие правители могут стереть напоминания о Великой Победе с улиц, могут переписать учебники и запретить георгиевские ленты.