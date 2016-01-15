На белорусском туристическом рынке наблюдается падение спроса на туры в Египет

Новости Беларуси. Отдых с ароматом пороха. Египет ужесточил меры безопасности в курортных зонах и повысил их до уровня «G». В Шарм-эль-Шейхе, Табе, Хургаде усилено патрулирование и охрана отелей. Напомним, в минувшую пятницу, 8 января, экстремисты пытались прорваться в одну из гостиниц Хургады, ранив трех отдыхающих. Тем временем на белорусском туристическом рынке наблюдается падение спроса даже на горящие туры на Красное море.

Вот эти кадры нам передал один из белорусских туристов, находящихся сейчас в Хургаде. Повсюду военные, в воздухе — аромат пороха. На улицы вывели даже бронетехнику. Вся туристическая жизнь как на ладони. У полиции. Каждый — под прицелом. Мы связались с автором этого видео. И вот что он нам рассказал.

Сергей Трухин:

Антураж, конечно, еще тот, когда проезжаешь на автобусе или просто часто гуляешь и видишь такие будки, из которых могут не только автоматы, там могут быть танковые пулеметы, которые на специальной площадке размещены. Но, как все утверждают, это только исключительно в целях безопасности туристов.

Впрочем, несмотря на потрясения, которые еще со времен арабской весны 2011 не перестают накрывать Египет, белорусы все же не прекращают лететь в страну фараонов. Хотя поклонников жаркого отдыха там среди наших туристов стало меньше. Спрос на путевки упал. Не подкупает даже стоимость горящих путевок.

Валентина Желазная, СТВ:

Специалисты отмечают, таких низких цен на отдых в Египте не было за всю историю туризма. Мы решили полюбопытствовать и выяснить, во сколько же обойдется тур на Красном море. Предположим, 4 звезды, «все включено».

Наталья Губич, начальник отдела по туризму туристической компании:

На двоих с вылетом из Минска 23 января, замечательный отель на берегу моря с собственным аквапарком обойдется около 18 миллионов белорусских рублей.

Конечно, люди опасаются. Спрос однозначно упал.

Турагентства непрерывно держат связь с принимающей стороной. Как показал инцидент в Хургаде в минувшую пятницу, армии и полиции удается удерживать ситуацию с безопасностью под относительным контролем. А значит, никто не застрахован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.