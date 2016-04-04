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На белорусско-литовской границе скопились очереди из грузовиков

04 апреля 2016 06:35
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Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе скопились очереди из грузовиков. Наиболее сложная ситуация в пунктах пропуска «Бенякони» и «Каменный лог». Там в ожидании пересечения границы стоят сотни  большегрузов. По информации госпогранкомитета, все это следствие «логистических просчетов» перевозчиков.

Кроме того, в «Каменном логе» сегодня начинаются ремонтные работы, которые продлятся до 10 апреля. В связи с этим пропускная способность погранперехода будет заметно снижена. Пограничники рекомендуют воспользоваться другими пунктами пропуска, например, «Котловка» и «Привалки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Очереди на границе Беларуси

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