Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе скопились очереди из грузовиков. Наиболее сложная ситуация в пунктах пропуска «Бенякони» и «Каменный лог». Там в ожидании пересечения границы стоят сотни большегрузов. По информации госпогранкомитета, все это следствие «логистических просчетов» перевозчиков.

Кроме того, в «Каменном логе» сегодня начинаются ремонтные работы, которые продлятся до 10 апреля. В связи с этим пропускная способность погранперехода будет заметно снижена. Пограничники рекомендуют воспользоваться другими пунктами пропуска, например, «Котловка» и «Привалки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.