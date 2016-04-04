Суды Беларуси смогут допрашивать свидетелей по гражданским и уголовным делам с помощью видеосвязи

Новости Беларуси. Суды Беларуси с этого дня смогут допрашивать свидетелей по гражданским и уголовным делам с помощью видеосвязи. Раньше этой возможностью пользовались только в экономическом правосудии.

Участника уголовного процесса будут допрашивать таким способом, если он не сможет присутствовать в суде по состоянию здоровья и по другим уважительным причинам. Среди них, например, необходимость обеспечить безопасность человека.

Видеосвязь может применяться и для допроса несовершеннолетних. А отказать в проведении видеоконференции суд сможет, если отсутствует техническая возможность или дело рассматривается в закрытом заседании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.