Беларусь и Россия отметили 20-летие союзных отношений 2 апреля: репортаж «Недели» о том, что объединяет страны

Новости Беларуси. 2 апреля Беларусь и Россия отметили 20-летие союзных отношений. Именно в этот день в уже далеком 96-м подписан Договор о Сообществе, а ровно через год Договор о Союзе двух стран. Это де-юре. Де-факто он между нами не прерывался даже после распада Советского Союза. Причем, многое нас связывает гораздо крепче, чем политические документы. А это уже в плоскости простых человеческих отношений. И в этом смысле между нами никогда не было, нет и не будет никаких границ. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ о том, что объединяет Беларусь и Россию.

Привозить невест из соседних российских деревень для женихов из белорусского агрогородка Рязанцы стало чуть ли не трендом. На границе Мстиславского и Хиславичского районов всегда было немало интернациональных супружеских пар.

Евдокия Ковалева, жительница д. Октябрьское (Смоленская область):

Конечно, ходили туда, и россияне к нам приходили на танцы. Говорить не надо, конечно!

Владимир и Алла Бузяк вместе 23 года. Белорусский парень нашел себе невесту в соседних Больших хуторах: еще до армии ездил на мотоцикле в местный клуб на танцы. Так и сошлись.

Алла Бузяк, жительница агрогородка Рязанцы (Могилевская область):

Я уже прижилась в Беларуси. Поэтому для меня Беларусь, поэтому для меня Беларусь, как Россия. В России тяжеловато, колхозы развалились, зарплату не платят. А тут каждый месяц зарплата. И зарплата хорошая.

Работают супруги в местном СПК. Он слесарь, она доярка. Вместе работают, вместе отдыхают. В основном вечером у телевизора. Вот здесь возможны разногласия.

Владимир Бузяк, житель агрогородка Рязанцы (Могилевская область):

Когда идет спорт, я смотрю хоккей, я болею за Беларусь, а супруга за Россию. Получается, временами спорим с ней. Иногда может и кушать не приготовить из-за этого спора.

Сын Владик во время таких просмотров соблюдает нейтралитет. Беларусь его Родина, но и Россия не чужая.

Владислав Бузяк, житель агрогородка Рязанцы (Могилевская область):

Я езжу в Россию на каникулы. У меня там друзья. Мы с ними общаемся и дружим – вот такие классные пацаны!

Сосед семьи Бузяк Леонид Клименков тоже часто бывает в России. Сколько тут до нее!

Леонид Клименков, житель агрогородка Рязанцы (Могилевская область):

Летом, когда тепло, грибной сезон, в леса. Там дальше российские леса.

Вот так однажды и заблудился, что вернулся из России с невестой.

Леонида и Наталью познакомили общие знакомые. Нашлись добрые люди, которые знают: по одну сторону границы дефицит невест, по другую – женихов.

Наталья Клименкова, жительница агрогородка Рязанцы (Могилевская область):

Супруг у меня хороший. Нам от колхоза домик предоставили. Здесь мне с первых дней совершенно понравилось. Адаптация прошла очень быстро. Природа практически не отличается от российской.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Расстояние между ближайшими деревнями на этом участке не более двух километров. С белорусской стороны – это Коськово и Рязанцы, с российской – Октябрьское. Таможенный пост давно не работает. Сейчас там пункты автострахования. Еще несколько шагов, и я на территории России.

У 78-летней Ксении Павловны вот тоже дочка переехала к мужу в Мстиславль. Да и у самой много воспоминаний связано Беларусью. Даже говор характерный есть.

Ксения Шевцова, жительница деревни Октябрьское (Смоленская область):

Пойдем туда, там гармонисты были, клуб был. Мы ходили туда. Белорусы и россияне – одинаковые, нет никакой разницы.

Когда приезжаешь в соседние с Беларусью Хиславичи, так сразу и не скажешь, что это райцентр уже России. Такие же люди, только в магазинах другие цены, в других рублях. Но товары на прилавках есть и белорусские. Здесь они в почете.

Любовь Шапоренкова, житель городского поселка Хиславичи (Смоленская область):

Я стараюсь брать белорусскую продукцию. Потому что качество хорошее и цены удовлетворительные.

А в это время в Хиславичском спорткомплексе проходит межгосударственный турнир по мини-футболу.

Юрий Прокопенко:

Россияне пригласили в гости друзей из белорусских Мстиславля, Дрибина и Горок. Но на спортивной площадке нет места дружбе. Эмоции зашкаливают, но трибуны поддерживают как россиян, так и белорусов.

В первом матче на площадку вышли команды из Хиславичей и Мстиславля. Россияне были точнее при завершении атак.

Владимир Корабков, игрок команды Мстиславля:

Было приятно, что трибуны кричали и Беларусь, хотя здесь в основном граждане России. Но все-таки мы едины, мы дружные народы, и эта колоссальная поддержка нам была очень приятна.

Денис Максименко, игрок команды Хиславичей:

Вот эта дружба, связи между коллективами очень нужны. Обмениваемся опытом. Где-то мы учимся у вас, где-то вы у нас учитесь.

В следующий раз футболисты из Мстиславля и Хиславичей встретятся уже на белорусской земле. Чтобы в итоге победила дружба, наши хотят реванша.