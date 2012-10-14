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14 октября в Беларуси отметили День матери

14 октября 2012 15:55
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Новости Беларуси. В православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Беларуси по традиции отмечается День матери. В нашей стране его празднуют уже в 17 раз, и за это время, высшей награды материнской доблести – ордена матери удостоены более 7 тысяч  женщин, родивших и воспитавших 5 и более детей. Всю неделю мамы были в центре особого внимания. Их чествовали и награждали, вручали подарки и говорили слова благодарности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусских женщин с Днем матери поздравил и президент. Александр Лукашенко отметил, что социальная защита и поддержка материнства всегда будут в центре внимания государства.  «Мы обеспечим наилучшие условия для того, чтобы вы рожали как можно больше малышей, воспитывали их под мирным небом, в спокойной и благополучной стране», - говорится в поздравлении.

# общество # Праздничные даты

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