14 октября в Беларуси отметили День матери

Новости Беларуси. В православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Беларуси по традиции отмечается День матери. В нашей стране его празднуют уже в 17 раз, и за это время, высшей награды материнской доблести – ордена матери удостоены более 7 тысяч женщин, родивших и воспитавших 5 и более детей. Всю неделю мамы были в центре особого внимания. Их чествовали и награждали, вручали подарки и говорили слова благодарности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусских женщин с Днем матери поздравил и президент. Александр Лукашенко отметил, что социальная защита и поддержка материнства всегда будут в центре внимания государства. «Мы обеспечим наилучшие условия для того, чтобы вы рожали как можно больше малышей, воспитывали их под мирным небом, в спокойной и благополучной стране», - говорится в поздравлении.