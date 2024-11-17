На «БЕЛДЖИ» презентовали рестайлинговую модель кроссовера

Последние научные и технические достижения, воплощенные в жизнь. «БЕЛДЖИ» презентовал рестайлинговую модель кроссовера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент основная стратегия завода – это не просто локализовать производство, но и представлять покупателям самые современные технологии. Поэтому на производстве решили обновить одну из самых массовых моделей Geely Coolray. В основе автомобиля прежний кузов. Но он заметно преобразился за счет нового дизайна. Главная техническое новшество – двигатель нового поколения. Пока модель заявлена в одной комплектации. В нее входит, например, двухцветная окраска кузова и панорамная крыша с люком.

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Для завода важно двигать направление уже проверенных и надежных автомобилей и показывать новинки, которые бы действительно радовали наших покупателей и показывали те движения и в дизайне, и в техническом оснащении автомобилей, которые есть в мире. Можно быть уверенным, что тенденция появления современных моделей и более активная локализация тех моделей, которые уже стоят на конвейере, всегда будут сопровождать работу завода. В этом наша задача.



