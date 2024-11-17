«Сорвать хайп на негативе очень просто». Каким должен быть журналист?

Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:

Интересным. Если журналист неинтересный, у него нет ни читателей, ни зрителей, работает он впустую. А вот что должен журналист нести людям и быть ли для них примером, это уже другая история. Ведь есть интересное со знаком плюс и со знаком минус. Сорвать хайп на негативе очень просто. Ты прославишься, будешь известен, но, с моей точки зрения, еще есть один принцип в работе журналиста. Как у врача: не навреди. То, что произошло у нас с некоторыми молодыми людьми в 2020 году, которые повелись на манипуляцию в том числе зарегистрированных СМИ, там социальная ответственность была у журналистов? Нет, конечно. Они поломали людям жизни в угоду того, что преследовали свои интересы.

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