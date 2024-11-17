Кто враг белорусских СМИ и нужно ли рубить в лоб, как Азарёнок? Большой разговор с Дмитрием Жуком

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Дмитрий Жук. Каким было детство сына знаменитого белорусского писателя? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Каким было ваше детство? Вы сын знаменитого белорусского писателя.

Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:

Вы знаете, я этого не понимал в детстве, я не чувствовал абсолютно. Александр Осенко:

А когда подросли? Дмитрий Жук:

Тоже нет. Знаете, для меня было шоком, когда, наверное, это был класс десятый, там уже шла современная белорусская литература. Один из рассказов для факультативного чтения был отца. И когда кто-то из одноклассников сказал учительнице белорусской мовы и литературы, что это отец Димы, она была так расстроена. Она сказала: «Жук, я табе ніколі не дарую гэтага, колькі вечарын у школе мы маглі б зладзіць з тваім бацькай». Дмитрий Жук рассказал, почему решил стать филологом Александр Осенко:

Филологом стали, потому что отец был филологом? Что повлияло на выбор профессии? Дмитрий Жук:

У меня были отличные оценки и по математике, и по алгебре, и по геометрии, и по физике. Александр Осенко:

То есть вы физик и лирик?

Дмитрий Жук:

Я не скажу, что я физик. Чтобы стать физиком, надо было учиться на физмате. А у меня есть брат двоюродный, но он на год старше, он поступил в БИМСХ, сейчас это БГАТУ. И у него было черчение на первом курсе. Он как приехал, ему надо было курсовую сдавать, черчение с этим ватманом, да на стекло, да лампу снизу. Я посмотрел и сказал: нет, точные науки не для меня. Если честно, да, больше я все-таки гуманитарий по складу ума, по жизни. «Моей учительской зарплаты не хватало содержать семью, пошел в Национальный банк» Александр Осенко:

После филфака преподавательская деятельность. Дмитрий Жук:

Я работал учителем в школе белорусского языка и литературы. Наверное, год не проработал. В марте я ушел из гимназии. Хорошие у меня дети были, замечательные. Это 1992-1993 год. Почему ушел? Так разруха была, развал был. Моей учительской зарплаты не хватало содержать семью. Пошел в Национальный банк. Банкиры тогда хорошо зарабатывали. Точнее, им хорошо платили. Но национальный, это не коммерческий. А вот чем занимался, вот это очень интересная история. Пошел я на полставки, в деньгах это было как три моих учительских зарплаты на полторы ставки. А в мои непосредственные обязанности входило переводить на белорусский язык финансовые инструкции. Тогда шла такая линия, что все должно быть на белорусском. Белорусский язык единственный государственный. О проекте «Партизаны Беларуси» Александр Осенко:

Ваши деды были в партизанах?

Дмитрий Жук:

Партизанили оба, да. Александр Осенко:

Поэтому и проект «Советской Белоруссии» появился. Дмитрий Жук:

Проект появился уже «Беларусь сегодня», когда называлось. Кстати, отряд, в котором партизанил один из дедов, был «За Советскую Белоруссию». Командир Семкин. Александр Осенко:

Так ваш проект это в память дедов? Это еще и личное? Дмитрий Жук:

Да нет, я вам расскажу, как этот проект появился. Пришел Вадим Францевич Гигин, мы тогда вместе в БЕЛТА работали, он был главным редактором журнала «Беларуская думка». Говорит, Дмитрий Александрович, твои же деды партизанили. Я говорю, что да. А награды? Говорю, да, конечно, награды. Это за что? А не рассказывали, а не знал, за что. Узнать хочется, уже взрослые люди. Деды ушли, не спросишь. Говорит, есть эта история. Тогда как раз появился оцифрованный Подольский фронтовой архив. А получилось, что партизанские архивы лежали в Минске. И сегодня находятся у нас в Минске. В интернет они не попали, в цифру не попали. Вот тогда и родилась идея оцифровать. Вы знаете, мы когда начали это делать, уже Президент меня назначил на другую должность главным редактором тогда еще учреждения редакции газеты «Советская Белоруссия», потом мы немножечко усовершенствовали это название. И вот мы взялись за этот проект, на сегодняшний день это сайт partizany.by. Там более 220 тысяч персон. И, по-моему, более полутора миллионов листов документов оцифровано. Огромная работа. Что из себя представляет издательский дом «Беларусь сегодня»? Александр Осенко:

Что из себя сейчас представляет издательский дом «Беларусь сегодня»? Дмитрий Жук:

Это пять центральных газет, две радиостанции и масса интернет-проектов.

Александр Осенко:

И немножко телевидения. Дмитрий Жук:

Телевидение – это просто очень универсальная формула. YouTube – это телевидение. TikTok – это телевидение. Александр Осенко:

Нет, это инструмент, где транслируется видеоконтент. Дмитрий Жук:

Вот здесь я с вами соглашусь. Так вот, у нас на YouTube 1 330 000 подписчиков, 1,5 миллиарда просмотров. Это хороший результат для газеты. Вы же занимаетесь телевидением как основным видом деятельности. Для нас все-таки создание видеоконтента очень важный элемент в нашей работе. Но все-таки наше предназначение – это печатное слово и слово в интернете. Александр Осенко:

Мы конкурируем не между собой. Мы конкурируем, используем инструменты наших врагов. Это YouTube, TikTok. Дмитрий Жук:

Это платформы, которые созданы и контролируются не нами. Нам надо четко понимать, что в любой момент, по их желанию, мы там будем выключены.

Александр Осенко:

Кроме наших сайтов. Сайты размещены на территории Республики Беларусь. Дмитрий Жук:

Мы назвали конкретные программы, которые относятся к Meta и к другим. Более того, сегодня мы постоянно находимся в бане. Я могу сказать, что за прошлый и текущий год у нас были снесены просто без всяких предварительных уведомлений в TikTok более 20 аккаунтов. «Нахождение на острие информационного поля – это наркотик» Александр Осенко:

Какое хобби у вас? Работы реально много в информационной сфере. Дмитрий Жук:

Мне повезло в жизни. У меня хобби – это работа. Знаете, когда с удовольствием, тогда не устаешь так. Да, переключаться, безусловно, надо. Люблю лес, люблю гулять по лесу, люблю грибы собирать. В журналистике каждый день другой, он новый. Рутины нет. Александр Осенко:

А это нахождение на острие информационного поля?

Дмитрий Жук:

Это наркотик. И когда ты берешь отпуск, куда-то уезжаешь, тебя поначалу какое-то время «плющит». Сейчас есть телефон, есть интернет, но условно 15-20 лет назад эти технологии не были так развиты. И такое впечатление было, что ты куда-то вывалился из жизни, ты пропал. Александр Осенко:

Как воспитывал вас ваш отец и как вы воспитываете своих детей? Дмитрий Жук:

Самое эффективное воспитание – это собственным примером. Это было в моей истории. И я старался таким образом это делать. Если ты будешь рассказывать, как надо, а сам делать иначе, это не работает. Быть пропагандистом или говорить спокойно: как найти золотую середину? Александр Осенко:

Некоторые называют нас пропагандистами. Дмитрий Жук:

А мы и есть пропагандисты. Александр Осенко:

Кто-то говорит о том, что вы не должны рубить прямо в лоб, а должны говорить о вещах мягко, спокойно. Где найти эту золотую середину? Как достучаться до аудитории?