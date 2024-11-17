Элеонора Качаловская представила Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная»

Обладательница титулов «Мисс Беларусь – 2023» и «Мисс Европа Континенталь – 2023» открыла путь для Беларуси на международную арену красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элеонора Качаловская впервые в истории представила нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который прошел этой ночью в Мексике. Каждое из выступлений Элеоноры стало настоящим событием. На этапе показа в национальных костюмах наша участница продемонстрировала утонченный наряд, вдохновленный белорусской культурой.

Все было выполнено в насыщенном зеленом цвете и украшено цветами, а элегантный головной убор, символизировал богатство нашей истории и связь с природой. При выборе всех образов стилисты и команда опирались на внешность Элеоноры, важно было подчеркнуть ее естественную красоту.

За престижный титул поборолись 130 девушек со всего мира. В этом году обладательницей короны стала 21-летняя модель из Дании.