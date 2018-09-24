Александр Лукашенко о пограничных войсках: «Механического решения по повышению численности с моей стороны не будет»

Задачу реформировать структуру глава государства поставил летом 2018 года, посещая погранзаставу «Дивин». Речь идет не о механическом увеличение численности военнослужащих, а о тщательном анализе ситуации на внешних рубежах. Хватает ли нынешнего личного состава для того, что бы эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам? Главное требование Президента к руководителям – четкое и ясное обоснование необходимости создания новых подразделений на границе. В частности, в структуре пограничной службы появятся «маневренные» группы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я в общих чертах посмотрел ваши предложения. Численность там больше тысячи человек. Но дело даже не в том, что вы предлагаете численность увеличить на тысячу, на пять тысяч – если надо, так и на десять увеличим. Вопрос в том, надо нам эта численность, которую вы предлагаете, это увеличение, или же мы обойдемся меньшей кровью, то есть меньше увеличим численность. То есть не должно быть так: просить полторы тысячи, дадут тысячу. По каждому человеку мы должны определиться.

Нам надо посмотреть и численный состав, и структуру нынешних пограничных войск. Может там у тебя слишком много заместителей и разного рода управленцев, а меньше штыков где-то, поэтому за счет этого перераспределение? То есть надо очень серьезно к этому подойти. И сразу скажу, что такого механического решения по повышению численности с моей стороны не будет.