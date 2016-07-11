На Беларусь надвигается аномальная жара

Новости Беларуси. В Беларусь возвращается аномальная жара. Уже сегодня в южных районах страны воздух прогреется до 32°С. Медики предупреждают: последствия воздействия летнего зноя могут проявиться у людей любого возраста.

Но есть и те, кто подвержен особому риску. Это дети до года, пожилые, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями. А синоптики в связи с приходом жаркой погоды объявляют предпоследний – оранжевый – уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матвей Четырко, дежурный синоптик Республиканского гидрометеоцентра:

Сегодня на большей части территории Беларуси ожидается тёплая погода. Температура воздуха составит +21-27°С, а по юго-западу +28-32°С. В дальнейшем на территории Беларуси сохранится неустойчивый характер погоды. В дневные часы не исключены град и усиление ветра в отдельных районах республики. А в юго-восточных районах страны температуры воздуха будут близки к рекордным: +35-36°С.