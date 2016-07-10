Купальская сказка в Александрии: от скориновского станка до «папараць-кветки» в 3D

Новости Беларуси. Начинаем выпуск новостями, приходящими в эти дни с Могилевщины, где шумит фестиваль «Александрия собирает друзей».

В Год культуры праздник «Купалье» на берегу Днепра соединил не просто артистов, народных умельцев и гостей, а символы, понятные каждому.

Впервые в истории этого праздника на площадке «Друкарскі двор» представлены книги, посвященные 500-летию белорусского книгопечатания.

И здесь же при помощи инструментов эпохи Франциска Скорины можно самостоятельно отпечатать собственную страничку.

Книга веками помогала человечеству сохранять и преумножать полезную информацию – знания, веру. А культура – универсальный язык общения.

Фестиваль в Александрии можно считать вкладом Беларуси в укрепление дружбы между народами. Почему – рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусское Купалье в Александрии – стало настолько притягательным, что собрало вокруг себя даже самых легендарных персонажей.

Все Купалишы и Купалинки едва на праздничной сцене поместились.

На волнительный для белорусов вопрос, который можно только спеть, ответили в Приднепровье. Вот Купалинка и её спутник.

Участники фестиваля:

Питаемся энергией, мы обратились туда, в далёкое «мінулае». Пропитались этим, поэтому, наверное, и выиграли

Лучшие купальские костюмы жюри оценило впервые, а вот весь фестивальный дресс-код гостей праздника радует уже седьмой год. За это время по-домашнему тёплая встреча на берегах Днепра превратилась в международный фестиваль торжества народной культуры.

Гости фестиваля:

Очень интересно, красиво, здорово. Мне очень понравилось, пожалела, что детей с собой не взяла.

Очень нравится, ещё не всё видели, много чего впереди

«Папараць-кветку» не нашли, но время проводим здесь замечательно. Нам очень нравится здесь

Малая родина президента собирает друзей из разных регионов Беларуси и соседних стран. Двери нараспашку в свой ухоженный дом для гостей и фестиваля земляки Александра Лукашенко открыли в 2010 году. Теперь праздник на берегах Днепра - атрибут белорусского лета. Александрия как купальский огонь: согревает всех своей гостеприимной теплотой, и рассеивает темноту непонимания в отношениях между народами. Этот аутентичный праздник из глубины языческих времён призывает к вершинам христианской морали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы бережно храним сокровища прошлого и с удовольствием знакомимся с искусством наших соседей. Думаю, в этом секрет миролюбия и взаимопонимания, которыми славятся белорусы. Такое отношение к жизни - надёжная защита от межнациональной розни, религиозной вражды и других деструктивных явлений, которые, к сожалению, охватывают сегодня даже самые развитые государства. Я искренне рад, что в этом прекрасном, чистом уголке Могилевщины могучий Днепр объединил мастеров и любителей народного искусства из Беларуси, Украины, России.

Наша Александрия стала местом дружеских встреч и площадкой для народной дипломатии.

Сочетание «Александрыя збірае гасцей» учатся выговаривать и на литовский манер. О празднике славянского братства на белорусской земле узнали и в Евросоюзе. Андроне Ланпицкеме – из южной Литвы. Со своими изделиями она объехала фестивали почти всей Европы. И только лишь в самом её сердце было тронуто невозмутимое балтийское сердце.

Андроне Ланпицкеме, ремесленник (Литва):

У вас всё очень ярко, очень много ярких цветов – это национальная черта, я думаю. Меня очень удивляет эта милость людей, душа

На Купалье земля расцветает природными красками, а луг Александрии ещё и рукотворными шедеврами народного таланта. Здесь умельцы – удивляют своими работами и собой. Гарный казак из-под Винницы - аж вошёл в образ своих резных героев.

Петр Пыпо, ремесленник (Украина):

С целью приехал посмотреть, что такое Беларусь и посмотреть ваше житие. Потому что все хвалят

Не менее былинный образ и у псковских резчиков. В Александрию мастера едут и своё мастерство показать, и на разные увеселения посмотреть. Праздник-то размашистый как русские степи, красочный как украинские подсолнечные поля и гостеприимный как вся Беларусь.

Владимир Мелехов, ремесленник (Россия):

Здесь, во-первых, пообщаться можно с мастерами. С коллегами. Само собой, продать что-то. А в-третьих, можно отойти и культурную программу посмотреть

Ольга Гусева, ремесленник (Россия):

Все улыбчивые, добродушные. Мы заблудились тут где-то – нам объяснили, проводили и показали.

Белорусские мастера тоже как говорится не лыком шиты. И в лапти могут обуть, и хлебом накормить, и книгой удивить. Белорусская аутентичная культура буквально впечатана в общеевропейскую и мировую. Нашему книгопечатанию полтысячи лет.

На улице 21 век, а на «Друкарскім дварэ» – технологии 16 столетия.

Борис Цитович, график-реставратор:

Сначала рисунок делается, потом переносится на пластину, на кислотоупорный лак, иглой процарапывается. И получается после травления углублённый штрих, то есть, это клише

В этом разнообразии сувениров, кулинарных шедевров и замысловатых развлечений самый важный атрибут – купальский венок.

Маргарита Шичко, мастер по плетению венков:

«Папараць-кветка» – это символ Купалья. Остальное - что из леса, что под руку, то и идёт

Бойкая торговля и конкурсы на молодецкую удаль. Насладиться вкусом аутентичного праздника по белорусскому рецепту в Александрию съезжаются из-за тридевяти земель. Многие гости из России даже свой отпуск планируют под праздник на белорусских берегах Днепра. Ольга Владимировна с внучкой Валерией из Владимира.

Гости фестиваля:

Мы приезжаем сюда третий год и нам очень нравится.

Нравится, атмосфера праздника очень хорошая

Из-за такого гомона и веселья из Днепра даже русалки повыпрыгивали.

А вот обойти фестиваль не получается. Тут даже люди на своих двух за день с этим не справятся. Поэтому и фестиваль на все выходные растянули, и смысл всего праздника на обширные понятия.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Мы тут спалучаем прыроду і сучасныя тэхналогіі. Страдаўнія традыцыі і сучасны рытм. Галоўнае, што застаецца ад гэтага свята – гэта песня, каханне, радасць

В этом году побиты все прошлогодние рекорды в Александрию пришли, приехали и даже прилетели около ста тысяч человек. Можно сказать, праздничная атмосфера в буквальном смысле оказалась заоблачной. Авиашоу и показательные выступления парашютистов.

Купалье в Александрии – торжество белорусскости, его мэсседж – славянское единство, а мейнстрим – вышиванка. Фестиваль, можно сказать, учит обходиться без иностранных заимствований в культуре и быту. Такой направление поддерживает и украинская мастерица Галина Шимко. Для детей она предлагает исконные игрушки. А для взрослых – такую же политику отношений.

Галина Шумко, ремесленник (Украина):

Надо улыбаться! Чем больше люди улыбаются, тем дольше живут, тем у них лучше здоровье и, вообще, надо радоваться жизни!

Купалье, пусть даже и отформатированное современностью, - не утратило своего волшебства. Города, которые разделяют тысячи километров и границы, на Александрийской земле – ближе некуда. Из Киевской улицы на Московскую можно запросто попасть через Минскую.

Евгений Пустовой, СТВ:

От украинской керамики до псковской росписи. Именно Александрия собирает славян и сближает друзей. В этом, наверное, и заключается магическая сила древнего праздника предков. Испокон веков вдоль берегов Днепра горели купальские костры. Много воды утекло, но белорусы сохранили традиции предков и главную парадигму – любовь к родной земле. Может, поэтому сюда, на праздник и стекаются такие полноводные реки гостей

О магии родной земли и счастье без мифической «папараць-кветки» говорит Президент.

Александр Лукашенко всегда находит время чтобы приехать и поздравить с праздником земляков и друзей Александрии. Для главы государства это ещё и сугубо личный праздник. Так бывает всегда, когда – дома.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Где бы я ни летал, ни ездил, ни передвигался - будь то в России, в Америке, в Китае, в Африке или в каких-то других странах - всё равно дорога одна, она ведёт тебя в твой родной дом, на твою родную землю. Совсем недавно я, приехав сюда, сняв сапоги, ботинки, как в детстве, пошёл по этой речке, где мы в корзины ловили рыбу. И вот этим живёт человек. И вы помните, где бы вы ни были, рано или поздно вас всегда позовёт ваша земля, ваш родной дом.

На александрийской сцене – белорусские артисты, звёзды российской и украинской эстрады.

Эта купальская сказка – ещё и диалог поколений в исполнении конферансье. Каким должен быть исконный праздник? Только по древним канонам или с элементами современной культуры? Праздничная феерия заканчивается согласием. Аутентичного содержания с современными формами Купалья. «Кветка», воспетая в легендах, расцветает с помощью 3D-технологий на сцене, а в небе целый букет салюта.